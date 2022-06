CULTURA Joi, 16 Iunie 2022, 12:33

Al patrulea roman al scriitoarei Ruth Ozeki, "The Book of Form and Emptiness", a câştigat Women's Prize for Fiction, anunţă The Guardian.

Ruth Ozeki Foto: Twitter

Romancieră, regizoare şi preot zen-budist, Ruth Ozeki a primit premiul de 30.000 de lire sterline pentru o carte care "s-a remarcat prin scriere strălucită, căldură, inteligenţă, umor şi emoţie”, potrivit preşedintei juriului, Mary Ann Sieghart.

"The Book of Form and Emptiness" este despre Benny Oh, în vârstă de 14 ani, care începe să audă voci aparţinând lucrurilor din casă, după moartea tatălui. Când mama lui devine ”hoarder” (sindrom de acumulare compulsivă de bani şi obiecte, n.r), vocile devin mai puternice, aşa că Benny caută refugiu în liniştea şi calmul unei mari biblioteci publice. Acolo întâlneşte o serie de personaje excentrice care îl învaţă să asculte lucrurile care contează cu adevărat.

Acceptând premiul, Ozeki a spus celor prezenţi că este "absurd", că nu "a câştigat lucruri".

În discursul său, ea a mulţumit femeilor şi instituţiilor pentru femei care au susţinut-o de-a lungul carierei sale. „Am vrut să strig numele femeilor care m-au susţinut, pentru că acum, mai mult ca oricând, este un moment în care trebuie să vorbim şi să rescriem naraţiunile dominante care ne-au pus într-o situaţie destul de grea".

"The Book of Form and Emptiness" este parţial o carte despre ascultare. Ozeki a spus că atunci când un cititor citeşte o carte, este "angajat într-un fel" în care nu ar fi cu o emisiune TV sau un film. "Trebuie să te transpui în carte", a spus ea. "Este un adevărat dialog între cititor şi scriitor. Fără investiţia reală a cititorului, cartea eşuează".

Cu 560 de pagini, "The Book of Form and Emptiness" a fost cea mai voluminoasă carte de anul acesta inclusă pe lista scurtă, care le-a inclus şi pe: "The Bread the Devil Knead" de Lisa Allen-Agostini, "The Sentence" de Louise Erdrich, "Sorrow and Bliss" de Meg Mason, "The Island of Missing Trees" de Elif Shafak şi "Great Circle" de Maggie Shipstead.

The Women's Prize for Fiction, cunoscut anterior drept Orange şi apoi Premiul Baileys, a fost lansat în 1996 şi este acordat "celui mai bun roman al anului scris de o femeie" în engleză şi publicat în Marea Britanie. Anul trecut, distincţia i-a revenit scriitoarei Susanna Clarke pentru "Piranesi". (News.ro)