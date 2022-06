CULTURA Miercuri, 01 Iunie 2022, 11:30

Editura Humanitas Fictionși Ambasada Japoniei în România vă invită miercuri, 1 iunie, ora 18.00 la Librăria Humanitas de la Cișmigiu o întâlnire cu scriitorul Francesc Miralles, co-autor alături de Ángeles Doñate al romanului Un ceai la capătul lumii – recent apărut în traducerea Tudorei Șandru Mehedinți în colecția „Raftul Denisei“, colecție coordonată de Denisa Comănescu – un roman memorabil despre aventura vieții, inspirat de povestea reală, relatată în 2009 de revista Time, a japonezului Yukio Shige, care a salvat de la sinucidere aproape 700 de persoane.

Francesc Miralles Foto: humanitas.ro

Participă: Scriitorul Francesc Miralles, Dana Pîrvan, critic literar și Șerban Georgescu, directorul Departamentului de Studii Asiatice din cadrul Universității Româno-Americane. Moderatorul întâlnirii va fi Denisa Comănescu, director al Editurii Humanitas Fiction.

Accesul este gratuit, în baza unei rezervări prin eventbook, în limita locurilor disponibile. Purtarea măștii este recomandată.

Un eveniment în cadrul Japonia – țară invitată de onoare la Bookfest 2022 în parteneriat cu Institutul Cervantes din București, Centrul de Studii Româno-Japoneze „Angela Hondru“ și Hotel Cișmigiu.

Francesc Miralles se va întâlni cu cititorii și la Salonul Internațional de Carte Bookfest (Romexpo, Pavilion B2) joi, 2 iunie:

18.00 - 18.30 Stand Humanitas

Lansare și sesiune de autografe Francesc Miralles

Cele mai recente cărți publicate de Grupul Humanitas: Un ceai la capătul lumii, Humanitas Fiction, Shinrin-yoku.Arta japoneză a bailor de pădure, Editura Humanitas, Ikigai: Cum să îți găsești drumul în viață, Editura Humanitas Junior

Participă: Francesc Miralles, Cristian Pătrășconiu, Denisa Comănescu

19.00 - 19.30 Scena ARENA

Eveniment Japonia – Invitat de onoare Bookfest

Francesc Miralles în dialog cu Delia Apostol-Hanzelik

Temă: Despre starea de bine și dragostea de viață

„Un ceai la capătul lumii este o poveste plină de sensibilitate și înțelepciune, care ne reamintește cât de prețioasă este viața.“ – De lector a lector

Urmărește mesajul transmis de Francesc Miralles și Ángeles Doñate cititorilor români cu ocazia apariției romanului Un ceai la capătul lumiiaici.

„În urmă cu două luni, am scris într-un Monday News despre un reportaj din revista Time, pe care îl citisem în avion, acum 12 ani, întorcându-mă din Statele Unite. Era vorba despre Tojinbo Cliffs, niște stânci abrupte din Marea Japoniei, care atrag mulți sinucigași, și despre Yukio Shige. De când s-a pensionat din poliție, Yukio Shige și-a dedicat viața vegherii acelui loc prăpăstios de pe malul mării, unde în fiecare an se sinucideau 20-30 de oameni. Îi urmărește cu binoclul pe cei care vin acolo, căutând semnele care le-ar putea dezvălui starea de spirit. Când vede vreun om singuratic, îmbrăcat lejer, care merge șovăielnic printre stânci, dă fuga să-i vorbească. Îl invită în refugiul lui, la un ceai cu biscuiți, pentru a-i aminti de copilărie. […] Am vrut s-o conving pe prietena mea Ángeles Doñate să scrie un roman inspirat de Yukio Shige. Mai lucrasem cu ea și-i cunoșteam sensibilitatea. În cele din urmă, mi-a spus că, întrucât povestea era descoperirea mea, acceptă nu­mai dacă o scriem împreună. Așa am și făcut, și am decis să transpunem istoria în afara Japoniei, deși protagonistul e tot Yukio (în roman Kosei-San), fiindcă psihologia japonezilor, traumele și suferințele vieții lor sociale au conotații diferite de cele din alte părți ale lumii. De aceea, în roman, Kosei-San este gardianul abisului în stâncile californiene. Un ziarist care tocmai își pierduse fratele se duce să-l întâlnească, dornic să-i înțeleagă viziunea existențială. Pe lângă faptul că are parte de o experiență insolită în locul acela îndepărtat, poveștile lui îi oferă o nouă perspectivă asupra artei de a trăi.“

Francesc Miralles, 23 martie 2021

„Un ceai la capătul lumii, ca și alte romane ale catalanului Francesc Miralles – unele scrise în colaborare, cum este și cazul de față, coautoare fiind Ángeles Doñate –, invită la reflecție și introspecție, oferind cititorului o viziune asupra vieții, asupra valorii vieții, de o mare frumusețe și profunzime, prin exemplara ei generozitate. O carte-lecție de viață, care emană speranță și lumină.“

Tudora Șandru Mehedinți

Francesc Miralles este un autor publicat în toată lumea. S-a născut la Barcelona în 1968. A scris, împreună cu Héctor García, Metoda Ikigai: Secrete japoneze pentru a-ți descoperi adevărata pasiune și a-ți atinge țelurile în viață (Humanitas, 2019), volum tradus în peste 60 de limbi și care a ajuns bestseller în Statele Unite, Anglia, India, Olanda, Turcia etc. Romanul său Iubire cu „i“ mic (Amor en minúscula, 2006; Humanitas Fiction, 2017), a fost tradus în 27 de limbi. La Humanitas Fiction i-au mai apărut: în 2017, romanul Cel mai frumos loc din lume e chiar aici (El mejor lugar del mundo es aquí mismo, 2008), scris împreună cu Care Santos și tradus în peste 20 de limbi; în 2018, Wabi-Sabi (2014); în 2020, Biblioteca de pe Lună (La biblioteca de la Luna, 2019).