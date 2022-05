CULTURA Miercuri, 18 Mai 2022, 13:22

Smile Media

În București se deschide cea mai mare expoziție temporară de artă cu peste 14.000 de lucrări semnate de un singur artist, pictorul român Cristian Daniel Sabin Vasile. The Art of C.D.S.V. este mai mult decât o expoziție, este un univers de culoare în care bucureștenii sunt invitați în perioada 19 – 21 mai. Expoziția este cea mai mare din lume, ca număr de opere de artă semnate de un singur artist.

Angelina Jolie Foto: Sabin Vasile

Pictorul român, Cristian Daniel Sabin Vasile este cel mai prolific artist român și al treilea cel mai prolific artist la nivel Mondial. Lucrarile lui au ajuns la New York, Tokyo, Londra, Paris. În perioada pandemiei artistul a lucrat permanent pentru a pregăti acest eveniment record și își așteaptă publicul pentru a trăi o experiență unică, ca o călătorie în lumea simbolurilor abstracte, frumuseții, combinațiilor spectaculoase de culoare.

“Artistul investește culoarea cu calități spirituale, sensibilizează, concentrează și redă aspecte inspirate din realitate, din ceea ce observă, trăiește, iubește și experimentează.’’, Ana Canpean – curator.

Fiind un artist original atât prin forma de exprimare, cât și prin tehnicile de lucru, Sabin Vasile este un reprezentant prolific al stilului Abstract figurativ pop art. În această expoziție uriașă a adunat lucrări din colecțiile: GODS OF ART, ÎN A WORLD OF MICE, BANKSY RELOADED, TOTAL ABSTRACT, AbsTTRACTION, BECOMING and FOR THE LOVE OF ART.

Vernisajul expoziției are loc pe data de 19 mai, ora 17.00, Bulevardul Expoziției 52-54, în incinta Centrului Comercial, Pavilionul nr.5

Expoziția poate fi vizitată în perioada 20 – 21 mai , între orele 10:00 – 21:00.