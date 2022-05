CULTURA Miercuri, 18 Mai 2022, 02:16

Un regizor puţin extravagant încearcă să filmeze un film de serie B a cărui acţiune se desfăşoară printre zombi, în ciuda faptului că actorii sunt mai degrabă apatici, până când pe platou sosesc adevărații morţi vii care fac un măcel, mult prea realist chiar și pentru cineast, potrivit La Stampa, citat de Rador.

Cannes Foto: pixabay.com

Era nevoie de un horror tragicomic, remake al filmului japonez One Cut of the Dead, pentru a deschide cea de-a 75-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes: astfel, cu Coupez! marţi seara, vor defila pe covorul roșu de la Montée des Marches regizorul Michel Hazanavicius, care în urmă cu zece ani a câștigat Oscarul cu The Artist împreună cu soția sa Berenice Bejo şi co-starul Romain Duris, apoi președintele juriului, actorul Vincent Lindon, și printre alții, jurații Rebecca Hall şi Noomi Rapace.

Prezența Italiei la festivalul din acest an este destul de importantă, începând cu Valeria Golino, care este președintele juriului „Un certain regard”: în competiție vom vedea Nostalgia de Mario Martone cu Pierfrancesco Favino, film realizat după romanul lui Ermanno Rea și ambientat în cartierul Rione Sanità din Napoli, în timp ce Valeria Bruni Tedeschi prezintă Les Amandiers, inspirat din propriile amintiri din perioada tinereţii când frecventa academia de teatru a lui Patrice Chéreau, iar Alessandro Borghi și Luca Marinelli sunt protagoniștii filmului Cei opt munți, bazat pe romanul lui Paolo Cognetti.

Ediţia din acest an a Festivalului de la Cannes se anunță a fi una plină de filme interesante și de tot atâtea superstaruri: în următoarele două săptămâni pe Croazetă vor defila Marion Cotillard, Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Javier Bardem, Kristen Stewart, Anne Hathaway, Michelle Williams.

În plus, toţi ochii sunt aţintiţi asupra revenirii mult așteptate a unor maeștri precum David Cronenberg, care în Crimes of the Future îi va teleporta pe telespectatori într-un viitor distopic și tulburător, sau frații Dardenne, care în Tori și Lokita narează povestea prieteniei a doi migranți africani.

Printre autorii noului val se numără Ruben Östlund, care revine după ce a câştigat Palme d'Or pentru pelicula The Square con Triangle of Sadness, o satiră socială necruţătoare, și Lukas Dhont, care după ce a fermecat publicul cu Girl and now, acum, în Close propune povestea unei prietenii întrerupte de un eveniment de neconceput.

Cea mai aşteptată vedetă va fi, fără îndoială Tom Cruise, care, evitând, cu dibăcia unui avion de luptă orice posibilă controversă din trecut despre rolul său în Scientology, revine cu Top Gun: Maverick, în rolul pilotului cu care și-a lansat cariera, de data aceasta ocupat să antreneze recruți pentru a duce la îndeplinire o misiune de război aparent sinucigașă.

Filmul, captivant, exprimă tot ce este mai bun din cinematograful cu casete din anii 1980 și rămâne de văzut dacă referirea la un neidentificat stat canalie va declanșa protestele cuiva, având în vedere conflictul în curs dintre Rusia și Ucraina.

Pe de altă parte, au existat deja controverse, începând cu filmul de deschidere care urma să se numească Z (Comme Z), o referire la filmele din seria Z, al cărui titlu a fost schimbat după protestele Institutului Ucrainean. Involuntar, litera a devenit un simbol al agresiunii ruse.

În ciuda încercărilor directorului festivalului Thierry Fremaux de a evita orice controversă, cum ar fi cea a jurnaliştilor ruşi, dintre care mulţi liber profesionişti cărora li s-a refuzat acreditarea, festivalul nu poate să nu vorbească despre război.

Mai multe filme tratează acest subiect dramatic: cum ar fi de exemplu documentarul Istoria naturală a distrugerii, de ucraineanul Serghei Loznița, care se întreabă dacă civilii pot fi folosiți ca instrumente de conflict, Butterfly Vision de Maksym Nakonechnyi, povestea unei femei soldat care se întoarce acasă plină de traume după ce a fost luată prizonieră în Donbas, și Mariupolis 2, un documentar filmat la Mariupol de lituanianul Mantas Kvedaravičius, ucis cu o lună în urmă de trupele ruse.