Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” vă invită sâmbătă, 14 mai 2022, între orele 19.00 – 24.00, la cea de-a 18-a ediție a Nopții Muzeelor și vă propune o serie de evenimente, astfel:

Centrul Cultural ”Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” Foto: Palatele Brâncovenești

La parterul Palatului Brâncovenesc veți putea vizita expoziția AT THE GATE OF EDEN, artist Florin Petrachi, curator Adina Rențea, scenografie Adrian Damian și Raluca Alexandrescu;

În Cuhnia Palatului Brâncovenesc este deschisă expoziția FAITHS & FIGHTS, artist Traian Lupu, curator Doina Mândru.

Galeriile Foișor și Ghețărie găzduiesc, simultan, expoziția OBSOLESCENTUM, artist Emil Cristian Ghiță, curator Ana Petrovici-Popescu;

În Curtea de Onoare este amplasată expoziția de artă vizuală și literatură ÎNCĂ NU E DE AJUNS..., artist Gabriela Lupu;

În interiorul Palatului Brâncovenesc, puteți vizita, de asemenea, expoziția de fotografie REGINA MARIA, amplasată în Holul cu mozaic venețian, al cărei vernisaj va avea loc începând cu ora 19.30.

Tot la Etajul Palatului Brâncovenesc, puteți vedea expoziția permanentăCOLECȚIA LIANA ȘI DAN NASTA.

Pivnița Domnească găzduiește expozițiaFRESCE MĂNĂSTIREA VĂCĂREȘTI, din patrimoniul Muzeului Municipiului București.

Recitaluri:

Sala Scoarțelor, Palat – spectacol dedicat poetului Lucian Blaga La Curțile Dorului, concept artistic și interpretare Iuliana Mușetescu, de la ora 12.00.

Sala Scoarțelor, Palat - CUPRINDERI, versuri Radu Gyr, spectacol de muzică și poezie propus de Cristina Deleanu & Eugen Cristea, între orele 20.00-21.00;

Sala Scoarțelor, Palat - RECITAL SOLO, violonist Constantin Mușat, între orele 21.00-22.00.

Program de vizitare de Noaptea Muzeelor 14 mai 2022:

19.00-24.00 (intrare liberă). Ora anunțată pentru închidere reprezintă ora de intrare a ultimului vizitator.

Vă așteptăm la Palat cu orizontul de așteptare al unei emoții intense!