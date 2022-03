CULTURA Joi, 10 Martie 2022, 23:28

Lista lungă a International Booker Prize din 2022 include cărţi din 12 ţări şi traduse din 11 limbi, iar printre autorii nominalizaţi se află David Grossman, Olga Tokarczuk şi Geetanjali Shree, relatează News.ro.

„Tomb of Sand” de scriitorul indian Geetanjali Shree a devenit prima carte tradusă din hindi nominalizată la premiul International Booker. Juraţii au apreciat povestea drept „puternică şi irezistibilă” a unei femei care îşi reclădeşte o nouă viaţă după moartea soţului ei, scrie The Guardian.

Al cincilea roman al autorului în vârstă de 64 de ani se numără printre cele 13 titluri aflate în competiţie pentru prestigiosul premiu pentru ficţiune tradusă, un premiu de 50.000 de lire sterline împărţit în mod egal între autor şi traducător.

În acest an, autorii şi traducătorii selecţionaţi vor primi fiecare 2.500 de lire sterline, mai degrabă decât cei 1.000 de lire sterline care le-au primit anterior.

Lista lungă din 2022 include cărţi din 12 ţări şi traduse din 11 limbi.

Shree şi traducătoarea ei, Daisy Rockwell, se luptă cu câştigătoarea anterioară şi laureata premiului Nobel Olga Tokarczuk, al cărei roman epic „The Books of Jacob” a fost considerată „magnum opus” şi i-a luat lui Jennifer Croft şapte ani să-l traducă.

Marcel Theroux a spus în recenzia sa din The Guardian că această cronică de 900 de pagini a unui evreu polonez din secolul al XVIII-lea care pretindea că este Mesia „va fi un punct de reper în viaţa oricărui cititor care are apetitul de a o aborda”.

Câştigătorii anteriori David Grossman şi traducătoarea sa Jessica Cohen se află, de asemenea, pe lista de anul acesta cu „More Than I Love My Life”, un roman de familie pe mai multe generaţii, descris drept „scrupulos” şi „neliniştit” într-o recenzie de Alex Clark în The Guardian.

Lista lungă The International Booker prize 2022

„Cursed Bunny” de Bora Chung, tradusă de Anton Hur (Honford Star)

„After The Sun” de Jonas Eika, tradusă de Sherilyn Nicolette Hellberg (Lolli)

„A New Name: Septology VI-VII” de Jon Fosse, tradusă de Damion Searls (Fitzcarraldo)

„More Than I Love My Life” de David Grossman, tradusă de Jessica Cohen (Jonathan Cape)

„The Book of Mother” de Violaine Huisman, tradusă de Leslie Camhi (Virago)

„Heaven” de Mieko Kawakami, tradusă de Samuel Bett and David Boyd (Picador)

„Paradais” de Fernanda Melchor, tradusă de Sophie Hughes (Fitzcarraldo)

„Love in the Big City” de Sang Young Park, tradusă de Anton Hur (Tilted Axis)

„Happy Stories, Mostly” de Norman Erikson Pasaribu, tradusă de Tiffany Tsao (Tilted Axis)

„Elena Knows” de Claudia Piñeiro, tradusă de Frances Riddle (Charco)

„Phenotypes” de Paulo Scott, tradusă de Daniel Hahn (And Other Stories)

„Tomb of Sand” de Geetanjali Shree, tradusă de Daisy Rockwell (Tilted Axis)

„The Books of Jacob” de Olga Tokarczuk, tradusă de Jennifer Croft (Fitzcarraldo)

Lista scurtă de şase cărţi va fi anunţată pe 7 aprilie, iar câştigătorul pe 26 mai.