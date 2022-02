CULTURA Sâmbătă, 19 Februarie 2022, 08:43

Vlad Barza • HotNews.ro

​Jeff Koons este unul dintre cei mai celebri artiști ai lumii, iar în 2019 a intrat în Cartea Recordurilor, după ce o sculptură reprezentând un iepure foarte lucios s-a vândut cu peste 90 milioane dolari. Americanul este și un fan al mașinilor și a creat pentru BMW o ediție limitată cu elemente de pop-art și cu 11 culori diferite la exterior. Mai jos puteți citi ce a spus Koons pentru HotNews.ro despre iubirea lui față de opera lui Brâncuși și puteți afla despre controversele din jurul lui Koons, dar și despre cum vede el arta și ce mașini i-ar plăcea să creeze de la zero.

Jeff Koons si editia limitata creata de el M850i xDrive Gran Coupe Foto: BMW

Informația pe scurt:

Jeff Koons este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din lume, iar sculpturile sale au doborât de mai multe ori recordul pentru cea mai scumpă operă a unui artist în viață. Americanul este cunoscut pentru operele inspirate din jucării gonflabile uriașe, dar și pentru sculpturile florale gigantice.

Brâncuși i-a fost sursă de inspirație pentru cele mai celebre sculpturi ale sale, iar Koons spune că opera lui Brâncuși ”este extrem de metafizică, poți să te întorci în preistorie, privind lucrările lui, și, în același timp, ești uluit de inovația cu care definește contemporaneitatea”.

Artistul născut în 1955 este foarte controversat: i se spune ”regele kitsch-ului” și sunt voci care spun că lucrările sale sunt puerile, grotești sau chiar pornografice. Este un maestru al marketingului și, de-a lungul timpului, și-a asociat imaginea cu multe companii mari. Estimările sunt că are o avere undeva între 300 și 500 milioane dolari. Uneori răspunde întrebărilor presei cu enunțuri vagi sau puternic încărcate de metafore și declară că nu-i pasă de bani.

Lui Koons i-a plăcut mașinile încă de când era copil și nu va uita niciodată un Chevrolet Corvette din 1963 care l-a impresionat. El spune că mașinile pot fi opere de artă, în 2010 a proiectat o ediție specială a unui model BMW, iar acum a fost prezentată o nouă ediție specială ”ArtCar” a unei mașini BMW Seria 8 care va fi produsă în 99 de exemplare. Față de modelul de serie, mașina este mult diferită la exterior și la interior, doar elementele mecanice fiind neschimbate.

BMW spune că seria limitată 8 X Jeff Koons este cel mai elaborat automobil din istoria mărcii și nu este de mirare, fiindcă la exterior sunt folosite 11 culori diferite și pentru fiecare dintre cele 99 de mașini au fost alocate câte 300 de ore de muncă la capitolul vopsire. Prețul este de 350.000 de dolari pentru un exemplar în SUA (fără taxe). Cel puțin un exemplar ar putea ajunge și în România.

Koons: Mi-ar plăcea să creez o mașină electrică sau un prototip la care să nu existe nicio constrângere, la fel cum în studiul meu creez artă de la zero, fără limitări.

Un iepure de 91 de milioane de dolari

Pe 15 mai 2019, ​o sculptură strălucitoare din oțel inoxidabil creată de Jeff Koons în 1986 și inspirată dintr-o jucărie gonflabilă a fost vândută pentru suma de 91,1 milioane de dolari, doborând recordul la licitație pentru o lucrare a unui artist în viață. "Rabbit", un mulaj din oţel al unui iepure gonflabil de jucărie, a depăşit recordul stabilit de un tablou al britanicului David Hockney, vândut pentru 90 milioane de dolari în noiembrie 2018. Atunci, Hockney depășea tot un record ce era deținut de...Jeff Koons. Pe larg despre Rabbit puteți citi aici.

Evident că reacțiile au fost diverse, de la admirație, până la dezamăgire, fiind și multe voci care spuneau că o astfel de operă nu merită sub nicio formă așa o sumă uriașă.

Puppy, operă floarlă de Jeff Koons la Bilbao (sursa - Ivan Soto, Dreamstime.com)

”Rabbit” s-a vândut la licitație la celebra casă Christie’s și, într-un articol despre iepurele strălucitor, cei de la Christie’s vorbesc și despre Constantin Brâncuși, se fac și comparații între Rabbit și operele lui Brâncuși, mai ales că au fost și expoziții în care iepurele a fost expus alături de sculpturi ale lui Brâncuși. Rabbit a mai fost numit și "Brancusi Bunny."

Koons și fascinația pentru opera lui Brâncuși

Când iepurele a fost prezentat în premieră, la 1986, criticul de artă Roberta Smith scria în New York Times că sculptura ”aduce un update uluitor formelor perfecte create de Brâncuși”.

L-am întrebat pe Jeff Koons ce îi place la Brâncuși și de ce s-a inspirat și din operele sale când a creat celebrele sculpturi. Ei bine, Brâncuși te duce cu gândul și la preistorie, dar și la ceva super-modern, a spus Jeff Koons, într-o discuție cu câțiva jurnaliști europeni, înainte de prezentarea mașinii creată special de acesta, împreună cu BMW.

”Mereu am iubit suprafața, reflexia și calitatea minimalistă a operelor lui Brâncuși; sunt lucrări extrem de bine gândite; sensul legăturii lor cu natura și, de asemenea, cu tot ceea ce este repetitiv, tot ceea ce continuă să progreseze, o dată cu timpul. Sunt părți metafizice. Mi-a plăcut legătura cu lumea artei, deschiderea lui față de operele altor oameni, precum Marcel Duchamp, a mai multor artiști; ideea de a face parte din avangardă, dar viziunea lui, dedicarea lui față de puritate. Da, opera sa este extrem de metafizică, poți să te întorci în preistorie, privind lucrările lui, și, în același timp, ești uluit de inovația cu care definește contemporaneitatea”.

În viața lui Koons mai există o legătură cu România: sculptura Rabbit a fost expusă în premieră acum 36 de ani la New York de către Ileana Sonnabend, la galeria sa din New York. Ileana Sonnabend s-a născut la București, în 1914, iar tatăl ei, Mihail Schapira, a fost un om de afaceri care i-a fost consilier și regelui Carol al II-lea.

Ileana Sonnabend a avut galerii care-i purtau numele la New York și Paris, promovând de-a lungul a patru decenii artiștii contemporani celebri, precum Andy Warhol, Robert Rauschenberg și Jeff Koons. Ileana a murit în 2007, la vârsta de 92 de ani, iar aici puteți citi un necrolog din New York Times despre viața ei extraordinară. Jeff Koons i-a rămas mereu recunoscător pentru modul în care l-a ajutat și promovat, în SUA și În Europa.

Un artist celebru aflat mereu în centrul controverselor

Interesant este că, deși pare greu de crezut, Koons spune că nu prea îi pasă de bani, nu merge la licitații și nu le urmărește cu atenție, iar când s-a vândut The Rabbit era în avion către Mexic și abia la destinație a aflat rezultatul licitației. ”Arta înseamnă să ai un viitor, să ai o viață plăcută ce merită trăită și să ai experiențe care să încânte simțurile”.

Red Balloo Flower, Jeff Koons (sursa foto Zhukovsky, Dreamstime.com)

Koons a fost mereu în centrul controverselor, iar printre cele mai recente se numără dezvelirea, în toamna lui 2019, a unei sculpturi de 12 metri înălțime la Paris, ”Bouquet de Tulipes”, în care o mână uriașă ține 11 trandafiri. Monumentul se vrea a fi un omagiu adus Franței de către America, pentru cei 130 de oameni uciși în atentatele de la Paris, în 2015. Uriașul monument a fost catalogat de unele voci ca fiind ”grotesc” și ”kitsch ordinar”. Alții au spus însă, pe bună dreptate, că Parisul nu și-a dorit nici Tour Eiffel și a ajuns apoi să-l adore.

Monumentul Bouquet of tulips Paris, de Jeff Koons (sursa foto - Philippe Poste, Dreamstime.com)

Koons este supranumit de peste două decenii ”the king of kitsch” (regele kitsch-ului), unele opere de-ale sale au fost catalogate ca pornografice, iar altele, ca fiind copilărești, fiindcă au la bază obiecte banale, cum ar fi jucările gonflabile sau chiar aspiratoarele.

Roberta Smith, celebrul critic de artă care scria în New York Times în 1986 despre The Rabbit și făcea paralele cu Brâncuși, a scris 33 de ani un editorial tot în New York Times și tot despre Rabbit. Titlul era ”Stop Hating Jeff Koons” și R Smith explica mai multe lucruri. Koons merită apreciat fiindcă a schimbat pentru totdeauna sculptura, a arătat și că obiectele banale pot fi artă și a introdus culori neobișnuite, făcându-le irezistibile. Plus că mai este ceva: despre Koons se vorbește mult în lumea artei de peste 35 de ani, și de bine, dar și de rău, ceea ce înseamnă că arta lui nu a fost doar ceva trecător.

Balloon Dog, Jeff Koons (sursa - Gene Zhang, Dreamstime.com)

Când vorbește despre artă, Koons este foarte filosofic și spune că arta se poate manifesta în multe moduri, de la recitarea unui poem și designul unei vaze, până la designul și performanța unui autoturism.

Sculptură din porțelan Michael Jackson and Bubbles (sursa - Philip Armitage, Dreamstime.com)

”Pentru mine, arta este capabilă să comunice esența latentă, iar ca și artist îți comunici asta și ție însuți, te stimulezi și încerci să-ți crești cota în lume. Lucrul important este să transmiți și privitorilor acea stimulare, acele experiențe. Asta înseamnă arta și se poate manifesta în multe moduri, iar un mare actor sau o mare actriță poate transmite asta citind un poem. Se poate manifesta și prin designul unei vaze, dar și prin designul și performanța unei mașini”.

Jeff Koons și mașinile, o pasiune ce s-a declanșat acum peste 50 de ani

Artistul spune că mașinile pot fi opere de artă și te pot impresiona și dă drept exemplu un Chevrolet Corvette din 1963 pe care l-a văzut în copilărie. ”Primul meu loc de muncă a fost la MOMA (Museum of Modern Art) în New York și mi-a plăcut faptul că o mașină era expusă drept operă de artă (...) Arta poate fi inserată în orice, inclusiv în automobile și artă înseamnă să oferi esența privitorului”.

Koons și edițiile speciale create la BMW

În 2010, artistul american a creat un BMW M3 GT2 ca parte a proiectului BMW Art Car al mărcii germane. Despre BMW Art Car puteți citi mai mult spre finalul articolului.

Koons spune că își dă seama că, uneori, este ciudat ca un artist să lucreze împreună cu corporații mari, dar adaugă că BMW este ca o familie pentru el, fiindcă a mai avut acest proiect, acum 12 ani. În plus, îi plac mașinile și tehnologia legată de acestea. Koons este un maestru al marketingului și nu-i pare rău să-și asocieze numele cu o companie prestigioasă. Și BMW are de câștigat la capitolul imagine, mai ales că nu sunt prea multe și prea dese legăturile dintre lumea auto și cea a artei.

”Sper ca BMW să mă invite și pe viitor, mi-ar plăcea să creez o mașină electrică sau un prototip la care să nu existe nicio constrângere. Mi-ar plăcea că creez un concept-car de la zero, la fel cum în studiul meu creez artă de la zero. Sunt atât de multe limitări în lumea fizică și cea economică. Mi-ar plăcea să creez o mașină fără niciun fel de constrângeri, prin cea mai pură viziune posibilă, dar și ceva care să aibă viitor”.

Întrebat ce fel de vehicul ar vrea să creeze, Koons a spus că nu ar fi rău nici unul de mari dimensiuni, mai ales că are opt copii.

Discuțiile cu BMW pentru proiectul de acum au început în urmă cu 7 ani. Koons a discutat cu Thomas Girst, responsabil pentru proiecte culturale la BMW, iar la început a venit vorba despre o mașina cu motor V12, apoi atenția s-a mutat către o Seria 7 și apoi a urmat o pauză și discuțiile s-au reluat după ce a început pandemia. A rezultat această ediție specială a unui model Seria 8. Koons chiar și-a dat interesul și a petrecut în ultimii doi ani câteva luni la uzina Dingolfing, alături de inginerii de la BMW.

Mașina creată de Jeff Koons (sursa - BMW)

”The 8 X Jeff Koons” se numește mașina modificată după specificațiile și dorințele artistului și vor fi construite 99 de exemplare din modelul M850i xDrive Gran Coupe. Mașina are motor pe benzină, 530 CP, iar prețul de pornire al modelului convențional este 153.000 euro.

În SUA, prețul unui exemplar The 8 X Jeff Koons este 350.000 de dolari (plus taxe), a scris presa americană. BMW denumește ediția limitată ”sculptura mobilă a lui Jeff Koons” și ”cel mai elaborat automobil din istoria mărcii”. Două exemplare vor fi produse în fiecare săptămână.

Koons are opt copii, și a menționat de două ori acest lucru în timpul discuției de 45 de minute, referindu-se și la faptul că nu are cum să plece prea des cu o mașină sport, astfel că în ieșirile cu familia conduce un VAN Mercedes - Benz cu 13 locuri. Seria 8 Gran Coupe are patru locuri.

BMW M1 Group 4 creat în 1979 de Andy Warhol (sursa - BMW)

El caracterizează ediția specială pe care a creat-o ca fiind, simultan, o mașină plină de energie, și minimalistă și cu un anumit grad de democrație.

Pentru fiecare dintre cele 99 de mașini au fost alocate câte 300 de ore de muncă la capitolul vopsire, pentru că a fost nevoie de 11 etape, inclusiv vopsire manuală. A fost, spun cei de la BMW, cel mai complex procedeu de vopsire aplicat pe o mașină de serie a companiei.

Cum ar trebui să arate mașina viitorului? Koons spune că trebuie să fie captivantă, să simți că este ”vie”, să-ți trezească și să-ți bucure simțurile, dar să fie și sigură și confortabilă.

Ce spune Koons despre ediția specială care îi poartă numele

”Pe automobil, liniile devin tot mai mari pe parcursul călătoriei lor de la capotă către portbagaj, creând o senzaţie de mişcare înainte, la fel cum o fac «POP!» şi elementele de design cu vapori. Culoarea albastră seamănă cu vastitatea spaţiului şi îmi place ideea ca automobilul să fie o maşină globală”.

Designul include atât elemente pop art, cât şi modele geometrice care aduc un omagiu contururilor şi formei complexe ale sportivului Seria 8 Gran Coupé. Liniile din spate în formă de explozie sunt un omagiu direct adus modelului BMW Art Car din 2010 creat de artist, în timp ce "POP!" pe fiecare parte, precum şi imaginile cu vapori simbolizează puterea şi viteza.

Sursa BMW

Automobilele în ediţie specială vor fi construite la uzina BMW Group din Dingolfing, în timp ce uzina BMW Group din Landshut va furniza toate secţiunile de panouri exterioare din plastic vopsit, inclusiv barele de protecţie, pragurile laterale, capacele oglinzilor, mânerele uşilor şi hayonul.

Proiectul BMW ArtCar a început în 1975 și au existat de atunci 19 ediții. Printre artiștii care au creat automobile BMW ale vremurilor lor se numără Roy Lichtenstein,, Andy Warhol, David Hockney, Frank Stella și Robert Rauschenberg.

Prima mașină, un model 3.0 CSL, a fost creat în 1975 de sculptorul Alexander Calder, iar în 1979, faimosul Andy warhol și-a pus amprenta pe un model M1 Group 4.