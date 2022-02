CULTURA Miercuri, 16 Februarie 2022, 08:07

Editura Humanitas vă invită joi, 17 februarie, ora 19.30, la o întâlnire live online cu Mircea Cărtărescu, Mihaela Miroiu și Radu Vancu despre Lemnul strâmb al omenirii, captivanta carte a lui Isaiah Berlin apărută recent în colecția Eseu. O ediţie de Henry Hardy, în traducerea lui Andrei Costea, cu un cuvânt înainte de John Banville.

”Lemnul stramb al omenirii” event Foto: humanitas.ro

„Nu am citit de ani de zile o carte atât de extraordinară, de deschizătoare de minte și de orizont. Toți cei fascinați de ideologii ar trebui să citească, înainte de-a crede în adevărul lor ultim, acest cald, înțelegător și ferm totodată document despre ce înseamnă cu adevărat a fi om.“ – Mircea Cărtărescu

„O tapiserie a gândirii filozofice minunat decorată… O istorie a ideilor care posedă tot dramatismul unui roman şi caracterul imediat al ştirilor de prima pagină.“ — The New York Times„Ghidul perfect prin schimbările radicale şi complexe care au traversat societăţile occidentale… O lucrare strălucită, convingătoare… umană, plină de compasiune, importantă.“ — San Francisco Chronicle

Sir ISAIAH BERLIN (6 iunie 1909 – 5 noiembrie 1997), filozof şi profesor britanic considerat unul dintre cei mai mari gânditori liberali ai secolului XX. Familia lui a emigrat din Uniunea Sovietică în Anglia în 1920. A studiat la St. Paul's School din Londra, apoi, beneficiind de o bursă, la All Souls College, Oxford. A obtinut titlul de doctor în litere în 1935 şi a predat, pe rând, la mai multe colegii din Oxford. Filozofia politică a lui Isaiah Berlin vădeşte preocuparea în primul rand pentru problema libertăţii şi a liberului arbitru în societăţi din ce în ce mai mecaniciste şi mai totalitare. A fost preşedinte al British Academy (1974–1978). Scrieri importante: Karl Marx: His Life and Environment (1939); Historical Inevitability (1955; The Age of Enlightenment: The Eighteenth-Century Philosophers (1956); Four Essays on Liberty (1969); Vico and Herder: Two Studies in the History of Ideas (1976); Russian Thinkers (1978); Concepts and Categories: Philosophical Essays (1978); Against the Current (1979); Personal Impressions (1980); The Crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas (1996). | berlin.wolf.ox.ac.uk

