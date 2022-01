Globurile de aur 2022: Lista premianților / Printre laureați: Nicole Kidman, Will Smith, dar și producțiile Succession, Drive my car, West Side Story

Cea de-a 79-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur se desfăşoară în format virtual, fără public, din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit Agerpres.

Evenimentul, care nu este televizat în acest an, are loc la hotelul Beverly Hilton din Los Angeles. Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări şi producţii din industria cinematografică şi de televiziune, grupate în 25 de categorii. Iată lista câștigătorilor.







Nicole Kidman, cea mai bună actriţă într-un film dramatic

Rachel Zegler - cea mai bună actriţă într-un film de comedie-musical

Actrița a câștigat trofeul cu rolul din producţia cinematografică "West Side Story", informează contul de Twitter al acestor trofee decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA).

Michaela Jae Rodriguez, cea mai bună actriţă într-un serial-dramă

În 2021, trofeul a revenit actriţei Emma Corrin pentru rolul interpretat în serialul "The Crown".







Will Smith, cel mai bun actor într-un film dramatic

Will Smith a câştigat premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic graţie rolului interpretat în pelicula "King Richard", duminică seară, în cadrul celei de a 79-a ediţii a Globurilor de Aur, potrivit contului de Twitter al acestor trofee decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA).



La această categorie au fost nominalizaţi actorii Mahershala Ali ("Swan Song"), Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog"), Will Smith ("King Richard"), Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth").



Anul trecut, premiul aferent acestei categorii a fost câştigat de actorul Chadwick Boseman pentru rolul din filmul "Ma Rainey's Black Bottom".

Andrew Garfield, cel mai bun actor într-un film - comedie/musical

Andrew Garfield a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 79-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor într-un film de comedie /musical, informează contul de Twitter al acestor distincţii decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA).



Andrew Garfield a câştigat Globul de Aur pentru rolul din filmul "Tick, Tick... Boom!" şi a concurat în această categorie cu actorii Leonardo DiCaprio ("Don't Look Up"), Peter Dinklage ("Cyrano"), Cooper Hoffman ("Licorice Pizza") şi Anthony Ramos ("In the Heights").



Jean Smart, cea mai bună actriţă într-un serial - comedie/musical

Jean Smart a fost desemnată cea mai bună actriţă într-un serial TV - comedie/musical graţie interpretării sale din producţia de televiziune "Hacks", duminică seară, la cea de-a 79-a gală de decernare a Globurilor de Aur, atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), relatează contul de Twitter al evenimentului.



La această categorie au concurat actriţele Hannah Einbender ("Hacks"), Elle Fanning ("The Great"), Issa Rae ("Insecure"), Tracee Ellis Ross ("black-ish"), Jean Smart ("Hacks").



Acesta este primul Glob de Aur din cariera actriţei Jean Smart, care are în palmares şi patru premii Primetime Emmy.



În 2021, premiul acestei categorii a fost câştigat de actorul Sacha Baron Cohen cu rolul din filmul "Borat Subsequen Moviefilm".







Jason Sudeikis, cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical

Jason Sudeikis a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial TV - comedie/ musical la cea de-a 79-a gală de decernare a acestor distincţii prestigioase, atribuite duminică seară la Los Angeles de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.



La această categorie au concurat actorii Anthony Anderson ("Black-ish"), Nicholas Hoult ("The Great"), Steve Martin ("Only Murders in the Building"), Martin Short ("Only Murders in the Building"), Jason Sudeikis ("Ted Lasso").



În 2021, premiul acestei categorii a fost atribuit tot actorului Jason Sudeikis pentru interpretarea sa din serialul "Ted Lasso".

Jeremy Strong, desemnat cel mai bun actor într-un serial-dramă

Jeremy Strong a câştigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial-dramă graţie interpretării sale din producţia TV "Succession", duminică seară, la cea de-a 79-a gală de decernare a acestor trofee prestigioase atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.



La această categorie au fost nominalizaţi actorii Brian Cox ("Succession"), Lee Jung-jae ("Squid Game"), Billy Porter ("Pose"), Jeremy Strong ("Succession"), Omar Sy ("Lupin").



În 2021, premiul pentru cel mai bun actor într-un serial-dramă a fost câştigat de Josh O'Connor, protagonistul serialului "The Crown".

"Drive My Car" s-a impus la categoria cel mai bun film străin

Producţia cinematografică japoneză "Drive My Car", scrisă şi regizată de cineastul Ryusuke Hamaguchi, a câştigat premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină, duminică seară, în cadrul celei de a 79-a ediţii a Globurilor de Aur, potrivit contului de Twitter al acestor trofee decernate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA).



La această categorie au fost nominalizate filmele "Compartment No. 6" (Germania-Rusia-Finlanda), "Drive My Car" (Japonia), "The Hand of God" (Italia), "A Hero" (Iran-Franţa), "Parallel Mothers" (Spania).

Anul trecut, Globul de Aur pentru film străin a fost câştigat de producţia "Minari".







"Hacks" a câştigat premiul pentru cel mai bun serial-comedie/musical

Producţia de televiziune "Hacks" s-a impus la categoria "cel mai bun serial - comedie/musical" la cea de-a 79-a gală de decernare a Globurilor de Aur, organizată duminică seară la Los Angeles de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.



La această categorie au concurat serialele "The Great", "Hacks", "Only Murders in the Building", "Reservation Dogs", "Ted Lasso".



Anul trecut, Globul de Aur pentru cel mai bun serial de comedie/musical a fost atribuit producţiei TV " Schitt's Creek".

"The Underground Railroad", cea mai bună miniserie/ lungmetraj TV

Producţia de televiziune "The Underground Railroad" a câştigat Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie/ lungmetraj TV la cea de-a 79-a gală de decernare a acestor trofee de prestigiu, atribuite duminică seară de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), potrivit contului de Twitter al evenimentului.



La această categorie au concurat producţiile de televiziune "Dopesick", "Impeachment: American Crime Story", "Maid", "Mare of Easttown", "The Underground Railroad".



În 2021, Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie / lungmetraj TV a fost câştigat de producţia "The Queen's Gambit".

"West Side Story", desemnat cel mai bun film - comedie/musical

Lungmetrajul "West Side Story" a câştigat duminică seară, în cadrul celei de a 79-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun film la categoria comedie/musical, potrivit contului de Twitter al evenimentului.



Pelicula, regizată de Steven Spielberg, a concurat la această categorie cu filmele "Cyrano", "Don't Look Up", "Licorice Pizza" şi "Tick, Tick ... Boom!".



În 2021, Globul de Aur pentru cel mai bun film - comedie/musical a revenit producţiei cinematografice "Borat Subsequent Moviefilm".

"Succession" a câştigat premiul pentru cel mai bun serial-dramă

Producţia de televiziune "Succession" a câştigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic la cea de-a 79-a gală a Globurilor de Aur, atribuite duminică seară de Asociaţia Presei Străine din Hollywood (HFPA), relatează contul de Twitter al acestor trofee.



La categoria "cel mai bun serial - dramă" au fost nominalizate producţiile de televiziune "Lupin", "The Morning Show", "Pose", "Squid Game", "Succession".



Anul trecut, Globul de Aur pentru cel mai bun serial dramatic a fost câştigat de producţia TV "The Crown".

"The Power of the Dog", desemnat cel mai bun film - dramă

Lungmetrajul "The Power of the Dog" a câştigat premiul pentru cel mai bun film dramatic la cea de-a 79-a ediţie a Globurilor de Aur, organizată duminică seară la Los Angeles, potrivit contului de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA).



Pelicula "The Power of the Dog", regizată de cineasta Jane Campion, a concurat la această categorie cu producţiile cinematografice "Belfast", "CODA", "Dune" şi "King Richard".



În 2021, Globul de Aur la categoria "cel mai bun film - dramă" a fost câştigat de lungmetrajul "Nomadland", regizat de cineasta Chloe Zhao.

