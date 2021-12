Peste 500.000 de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Ştefan

Printre femei se întâlnesc şi următoarele prenume: Fana - 304; Fanica/Fănica - 8.281, Fanuta/Fănuţa - 1.014, Stefana/Ştefana - 19.227.







Sfantul Stefan, primul diacon si martir al Bisericii, este sarbatorit, miercuri, in a treia zi de Craciun de catre credinciosii ortodocsi si greco- catolici. Exista credinta ca el ii ajuta pe bolnavi si pe cei care se judeca de multa vreme. Se spune ca in aceasta zi persoanele certate trebuie sa se impace.



Sfantul Stefan a fost unul dintre cei sapte diaconi ai primei comunitati din Ierusalim, treapta in ierarhia ecleziala care in acele vremuri implica si mult ajutor acordat celor sarmani.



Sfantul Stefan a fost acuzat de propavaduirea invataturii lui Iisus si dupa ce a fost arestat a fost judecat de arhiereul Caiafa, cel care il condamnase la moarte si pe Hristos.



In fata sinedriului el a tinut un cuvant plin de curaj, cuvant care i-a adus pana la urma si condamnarea la moarte. A murit ucis cu pietre in jurul anului 35 dupa Hristos in afara Ierusalimului iar la asisinarea sa a asistat si Saul, viitorul sfant Apostol Pavel.



Mormantul Sfantului Stefan a fost descoperit in anul 415. Osemintele sale s-ar afla in cripta bisericii "San Lorenzo fuori le Mura" din Roma.



Peste 500.000 de români îşi sărbătoresc onomastica luni, de Sfântul Ştefan, potrivit Agerpres. Este vorba despre 356.480 de bărbaţi şi 145.109 femei, arată Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. La bărbaţi, cel mai des întâlnit prenume este Ştefan - 303.544 de persoane. Mai sunt următoarele derivate: Fane - 517, Fanel/Fănel - 8.276, Fanica/Fănică - 4.814, Istvan/Istvan - 32.738, Stefanel/Ştefănel - 3.507, Ştefănuş - 4, Stefanut/Ştefănuţ - 3.080. Cele mai multe femei care îl au ca patron spiritual pe Sf. Ştefan poartă prenumele Ştefania - 116.283 de persoane.