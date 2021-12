VIDEO De ce crede în Dumnezeu un psihiatru? Interviu cu medicul Alexandru Popescu despre spiritualitate în viața omului modern și o prietenie de 11 ani cu Țuțea

Autor al unei teze de doctorat la Oxford dedicată lui Petre Țuțea, publicată în monografia ”Petre Tutea: Between Sacrifice and Suicide”, Alexandru Popescu este medic psihiatru la Oxford, lucrând cu copii și adolescenți afectați de autism și de ADHD, tulburarea de deficit de atentie si hiperactivitate.”N-o să-mi pierd emoția despre Țuțea, așa-numitul (de mine) efect Țuțea e o lucrare a spiritului care te va cuprinde și pe tine, o să vezi…”, îmi explica medicul Popescu înainte interviului, răspunzând curiozității mele că a sacrificat atâta timp unei astfel de teze doctorale când în fața i se deschideau atâtea oportunități pe linia profesiei sale.”Încă din anii studenției interbelice, Petre Țuțea era îndrăgostit de Maramuresul voievodal cu obiceiurile și tradițiile lui de Crăciun. In perioada domiciliului forțat, interdicția de a părăsi Bucureștiul pentru a-și vizita prietenii din Săpânța de Crăciun era trăită ca un blestem pentru cel supranumit “de meserie român”. M-aș bucura dacă i-am putea dedica un colind cântat de Maria Mihali din Borșa, de care sunt îndrăgostit și eu”