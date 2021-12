Scriitoarea şi jurnalista americană Joan Didion a murit la vârsta de 87 de ani

Scriitoarea şi jurnalista Joan Didion, cronicar tranşant al societăţii americane contemporane, a murit pe 23 decembrie la vârsta de 87 de ani, informează NBC.





Didion suferea de Parkinson de mai mulţi ani şi, potrivit editurii Penguin Random House, decesul a survenit pe fondul complicaţiilor bolii, citează News.ro.





Emblemă a literaturii americane, Joan Didion a fost şi jurnalist şi eseist, cunoscută mai ales pentru scrieri precum „The White Album" şi „The Year of Magical Thinking”, o descriere a durerii ce a urmat decesului soţului ei, John Gregory Dunne.





„Didion a fost unul dintre cei mai tranşanţi scriitori ai ţării şi un observator perspicace. Lucrările ei de ficţiune, comentarii şi memorii au primit numeroase premii şi sunt considerate clasice moderne”, a transmis Penguin Random House.





A devenit cunoscută în anii 1960 ca unul dintre pionierii „noului jurnalism”, combinând tehnicile tradiţionale de relatare cu stilul literar şi reflecţii personale.





O altă lucrare binecunoscută a ei este „Slouching Towards Bethlehem" (1968), o colecţie de eseuri despre agitaţia finalului anilor 1960.





Joan Didion a publicat cinci romane, zece cărţi de non-ficţiune şi o piesă de teatru. „The Year of Magical Thinking” a câştigat în 2005 National Book Award.





Griffin Dune, nepot al ei, a lansat în 2017 un documentar - „Joan Didion: The Center Will Not Hold” - în care scriitoarea vorbeşte despre cariera sa şi luptele lăuntrice. Filmul este disponibil pe Netflix.