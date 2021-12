Noreena Hertz în dialog cu Cristian Leonte - Trăim în „Secolul singurătății”?

Marți, 7 decembrie, de la ora 19.30, Editura Humanitas vă invită să urmăriți #LIVE un dialog pe care Noreena Hertz, autoarea volumului „Secolul singurătății. O pledoarie pentru relațiile interumane”, îl va purta cu Cristian Leonte.

Una dintre acele cărți care deschid noi perspective, rezultat a peste zece ani de cercetare, „Secolul singurătății” ne arată cum dependența de tehnologie, schimbările majore de la locul de muncă și deceniile de politici publice care au pus pe primul loc interesele de grup, iar nu binele general, ne-au afectat comunitățile și ne-au făcut să fim mai izolați ca niciodată. Distanțarea socială poate deveni punctul de cotitură al luptei noastre împotriva epidemiei de singurătate, iar Noreena Hertz propune în „Secolul singurătății” o viziune limpede cu privire la ce avem de făcut pentru a vindeca această lume dezbinată.

Noreena Hertz observă o schimbare de mentalitate care s-a accentuat în ultimii 30 de ani. Ne gândim mai puțin la ceilalți, la datoria față de cei din jurul nostru, la nevoia de a ajuta comunitatea. Ne concentrăm mult mai mult asupra noastră. O nouă formă de capitalism, neo-liberalismul, a schimbat nu doar relațiile economice, ci și felul în care intrăm în relație cu ceilalți. Am ajuns să ne percepem drept competitori, nu colaboratori, mai degrabă drept consumatori, decât cetățeni, drept țintind profitul propriu, decât oferind sprijin.

Una dintre cele mai bune cărți ale anului conform publicațiilor Wired și The Daily Telegraph și, potrivit Inc., una dintre cele mai bune 25 de cărți ale speakerilor TED.

„O carte menită să devină clasică.“ — NOURIEL ROUBINI

„Reputația de care se bucură Secolul singurătății este pe deplin meritată.“ — Financial Times

NOREENA HERTZ, scriitoare, profesor universitar și om de televiziune, este în prezent, conform publicației The Observer, „unul dintre cei mai influenți lideri de opinie“, iar Vogue o consideră „una dintre cele mai puternice femei din zilele noastre“. Articolele ei apar în publicații de renume, precum The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Guardian, The Financial Times, Die Zeit, El País, The South China Morning Post. E invitată adesea în emisiuni TV de referință la CBS, BBC și NHK și a fost creatoarea și gazda a patru documentare pentru televiziune. De asemenea, este gazda unei emisiuni la cea mai importantă companie de radiodifuziune din Statele Unite, SiriusXM, și redactor economic la ITV, cel mai important post de televiziune comercial din Marea Britanie. Noreena Hertz are un doctorat la Cambridge University și un MBA la Wharton School de la Pennsylvania University. După ce a predat zece ani la Cambridge, în 2014 a ajuns la University College London, unde este profesor onorific la Institutul pentru Prosperitate Globală. Ea oferă de asemenea consultanță mai multor corporații și face parte din consiliul Warner Music Group. Cărțile ei, „The Silent Takeover”, „The Debt Threat” și „Eyes Wide Open”, au fost publicate în peste 20 de țări.

---

Evenimentul va fi difuzat live pe pagina de Facebook a Editurii Humanitas și pe #HumanitasYouTube: https://bit.ly/Humanitas-YouTube.