32 de ani de la moartea fostului Beatles, George Harrison

Fost membru al celebrei trupe britanice The Beatles, George Harrison - compozitor, chitarist, textier, scriitor şi producător de filme - s-a născut la 25 februarie 1943, la Liverpool, Marea Britanie. La mijlocul anilor '50, în timp ce era student la Institutul din Liverpool, l-a cunoscut pe Paul McCartney. În 1958, s-a alăturat formaţiei The Quarrymen, fondată cu un an în urmă de prietenul său de liceu, John Lennon. În 1961, trupa The Quarrymen îşi schimbă numele în The Beatles, conform site-ului www.biography.com. În decembrie 1961, Brian Epstein a devenit impresarul lor. În perioada aprilie-mai 1962, fiind angajaţi la "Star Club" din Hamburg, au cântat ocazional cu bateristul Ringo Starr (nume real Richard Starkey) din formaţia Rory Storm and the Hurricanes, iar câteva luni mai târziu, în august, Ringo a fost cooptat în trupă.







În acelaşi an, George Martin, producător al casei Parlophone (membră a EMI), a acceptat, la insistenţele lui Brian Epstein, o audiere a Beatles-ilor. A fost semnat imediat un prim contract.

La 5 octombrie 1962 formaţia şi-a lansat discul de debut cu piesele ''Love Me Do'' şi ''P.S. I Love You''. La 26 noiembrie 1963, Beatles a înregistrat al doilea disc, ''Please Please Me'', care a ajuns numărul doi în topul oficial al Marii Britanii. Al treilea single, ''From Me to You'', a apărut în aprilie 1963, iar în perioada mai-iunie, trupa a participat la un nou turneu, alături de Roy Orbison. În august a apărut single-ul ''She Loves You'', conform site-ului https://www.thebeatles.com/.Mania pentru Beatles a început în Anglia la 13 octombrie 1963, cu o apariţie televizată la London Palladium. Turneul în Suedia a avut un imens succes. În noiembrie 1963, Beatles a cântat la Royal Command Performance, în acelaşi program cu Marlene Dietrich şi Maurice Chevalier. La sfârşitul anului 1963, a apărut albumul ''With The Beatles''. În ianuarie 1964, au susţinut concertul de la "Olympia", alături de Trini Lopez şi Sylvie Vartan. Single-ul ''I Want to Hold Your Hand'' a ocupat locul I în topurile americane.Beatlemania a explodat apoi în SUA, în urma a trei apariţii ale trupei în "The Ed Sullivan Show", în februarie 1964. A urmat concertul de la "Coliseum" Washington. În 1964, membrii formaţiei au ocupat primele cinci poziţii ale Hot 100 din revista Billboard. În mai-iunie au urmat turnee în Europa şi Australia, iar în iulie a avut loc premiera filmului ''A Hard Day's Night'' - single-ul cu acest titlu cucerind rapid locul I în clasamente. În august-septembrie, formaţia a susţinut primul mare turneu peste ocean, continuând cu turneul prin Anglia.Un an mai târziu, cei patru membri ai trupei au fost decoraţi de regina Elisabeta II cu Ordinul Imperiului Britanic pentru contribuţii deosebite (redresarea balanţei financiare a Angliei graţie vânzării masive de discuri ale grupului). În acelaşi an, a început turnarea filmului ''Help!'', având premiera în luna iunie. În august-septembrie, au susţinut un nou turneu peste ocean.În 1966 a avut loc un concert în Anglia organizat de publicaţia New Musical Express, urmat de turneul în Germania, apoi turneul în Filipine şi un concert în Japonia. Tot în 1966 a apărut melodia ''All You Need is Love''.După concertul din Candlestick Park, din San Francisco, pe 29 august 1966 - considerat ultimul concert oficial -, trupa şi-a concentrat activitatea în studioul de înregistrări. În 1967, a apărut albumul ''Sgt. Pepper's Lonely Heart'', iar în octombrie 1968 au înregistrat ''Give Peace a Chance'', menţionează site-ul https://www.thebeatles.com/.Soarta financiară a grupului a luat o întorsătură nefavorabilă atunci când managerul lor, Brian Epstein, a murit la 27 august 1967. După aceasta, membrii trupei şi-au urmat interesele individuale şi s-au întâlnit tot mai rar.În patru ani, The Beatles a susţinut 1.400 de concerte şi a scos albumele: ''Please Please Me'' (1963), ''With the Beatles'' (1963), ''A Hard Day's Night'' (1964), ''Beatles for Sale'' (1964), ''Help!'' (1965), ''Rubber Soul'' (1965), ''Revolver'' (1966), ''Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band'' (1967), ''Magical Mystery Tour'' (1967), ''The Beatles'' (1968), ''Yellow Submarine'' (1969), ''Abbey Road'' (1969), ''Let It Be'' (1970).Ultima lor apariţie publică a fost concertul inedit de pe acoperişul studiourilor Apple, din Londra, în 30 ianuarie 1969, concert care a apărut compilat în albumul "Let It Be". În iulie 1969, trupa s-a reunit pentru a înregistra albumul ''Abbey Road''. Oficial, The Beatles s-a destrămat în 1970, şi orice speranţă a unei reuniuni a fost distrusă când Lennon a fost asasinat de Mark David Chapman, în 1980.După despărţirea formaţiei, Harrison a avut o carieră de succes ca artist solo şi ulterior ca parte din grupul special Traveling Wildburys. El a fost primul "Beatle" ce a înregistrat un album solo - ''All Things Must Pass''. A cofinanţat casa de producţii cinematografice Handmade Films, iar în munca sa de producător de filme a colaborat cu diferiţi artişti, de la Madonna, până la Monthy Python, potrivit site-ului biografii.famouswhy.ro.George Harrison a devenit primul ex-Beatle ce a avut o melodie pe locul 1 în topuri - ''My Sweet Lord''. "Living in the Material World" (1971), "Dark Horse" (1974), "Somewhere in England" (1979) şi "When we were fab" (1980) sunt doar câteva titluri de album care au făcut înconjurul lumii şi i-au adus foarte mulţi fani.În 1992 a colaborat cu Eric Clapton, lansând "Live in Japan", precizează site-ul www.cinemagia.ro.În 1999, a scăpat cu viaţă după ce un necunoscut a intrat în casa lui din Henley, Oxforshire, şi l-a înjunghiat de mai multe ori. George Harrison şi soţia lui, Olivia, s-au luptat cu atacatorul Michael Abram şi l-au reţinut până a venit poliţia, dar acesta a fost achitat ulterior pe motiv că nu avea discernământ.În 2000, a început să lucreze la albumul "All Things Must Pass", care a fost lansat în 2001. Acesta avea să fie ultimul material pentru George Harisson, care a murit la 29 noiembrie 2001, în urma unui "cancer celular, intrat în metastază, la plămâni", după cum scria în certificatul de deces.La finalul anului 2002, ultimul album de studio înregistrat de Harrison, ''Brainwashed'', o colecţie de melodii la care a lucrat în ultima perioadă a vieţii, a fost finalizat de fiul său, Dhani, care l-a lansat, conform site-ului www.biography.com.La 15 martie 2004 George Harrison a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca artist solo.În septembrie 2007, regizorul Martin Scorsese a anunţat că va realiza un film despre viaţa lui George Harrison. Filmul documentar, cu titlul ''George Harrison: Living in the Material World'', a fost lansat în octombrie 2011, precizează www.biography.com.