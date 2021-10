Marele Premiu pentru Roman al Academiei Franceze a fost câștigat în 2021 de Francois-Henri Deserable

Premiul a fost câștigat în trecut de personalități marcante ale literaturii

Ceilalţi doi finalişti ai acestui prestigios premiu literar francez au fost Mohamed Mbougar Sarr, cu romanul „La Plus Secrete Memoire des Hommes” (editura Philippe Rey), şi Gilles Martin-Chauffier, cu romanul „Le Dernier Tribun” (editura Grasset).Câştigătorul din acest an a primit şi un cec în valoare de 10.000 de euro.„Mon maitre et mon vainqueur”, al patrulea roman publicat de Francois-Henri Deserable, descrie o pasiune amoroasă, întreţinută de personajele Tina şi Vasco, care se inspiră din povestea sentimentală trăită de doi autori celebri din literatura franceză: Verlaine şi Rimbaud.Acelaşi roman figurează şi pe lista finaliştilor de la premiul Interallie 2021.Francois-Henri Deserable, în vârstă de 34 de ani, este originar din Amiens şi a fost deja remarcat în cercurile literare franceze datorită uneia dintre cărţile lui precedente, „Un certain M. Piekielny”, publicată în 2017.El nu este nici un autor necunoscut membrilor Academiei Franceze, întrucât a primit în 2013 Premiul Amic pentru volumul „Tu montreras ma tete au peuple”.În 2020, Marele Premiu pentru Roman al Academiei Franceze a fost acordat scriitorului Etienne de Montety pentru romanul „La grande epreuve”, publicat de editura Stock.Creat în 1914, Marele Premiu pentru Roman al Academiei Franceze a fost atribuit în trecut unor personalităţi marcante ale literaturii, precum Patrick Modiano şi Antoine de Saint-Exupery, şi este, de departe, cel mai prestigios dintre trofeele literare decernate de această instituţie.În prezent, Academia Franceză acordă zeci de premii, unele vizând în special promovarea unor genuri mai puţin populare, precum poezia şi filosofia.Unul dintre premiile sale, Diane Potier-Boes, este dedicat lucrărilor despre Egipt.Câteva dintre premiile Academiei Franceze includ recompense financiare consistente: de exemplu premiul Guez de Balzac, atribuit pentru prima şi unica dată în acest an şi care i-a revenit poetului Michel Deguy , a fost însoţit de un cec în valoare de 40.000 de euro.