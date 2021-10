Cunoașterea în era digitală. Serie de conferințe online la Colegiul Noua Europă

În anul academic 2021/ 2022, Colegiul Noua Europă – Institut de Studii Avansate, București lansează seria de conferințe online Cunoașterea în era digitală, organizată sub auspiciile NetIAS (Network of European Institutes for Advanced Study). Conferințele vor avea loc pe Zoom, în ultima zi de joi a fiecărei luni, ora locală 18.00. În mod excepțional, în luna decembrie, conferința va avea loc în a doua zi de joi a lunii.

Cercetători din domenii diferite și provenind din variate centre europene ne invită să reflectăm asupra cunoașterii în epocă digitală. Pentru primul semestru se anunță câteva incursiuni fascinante în istoria sud-est europeană (Constantin Ardeleanu, Colegiul Noua Europă), în informatică (Violeta Ivanova-Rohling, Zukunftskolleg - Universitatea din Konstanz), istoria științelor și tehnologiei (Lino Camprubi, Institutul de Studii Avansate al Universității din Aix-Marseille) și radiologie (Ruben Pauwels, Institutul de Studii Avansate din Aarhus).

Joi, 28 octombrie 2021, ora locală 18.00, pe platforma Zoom, programul se deschide cu prelegerea Croazieră la periferia de sud-est a Europei în secolul al XIX-lea: vapoare cu aburi, revoluția în transporturi și comunicații și „platforme sociale”, susținută de Constantin Ardeleanu, bursier NEC, profesor de istorie modernă la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.



Apariția vapoarelor cu aburi pe fluviile și mările lumii a generat o veritabilă revoluție economică, politică și culturală. Vapoarele au fost importanți agenți ai modernizării, stimulând mobilitatea regională și globală prin faptul că transportau pasageri și mărfuri rapid, în siguranță și fără costuri ridicate. În această prezentare, vapoarele cu aburi devin scene ale istoriei, în care autorul explorează dimensiunea socială a călătoriei din perspectiva interacțiunilor umane generate de revoluția în transporturi în Marea Neagră și estul Mediteranei. Mișcându-se de-a lungul unei frontiere disputate politic, care separa și conecta Imperiile Austriac, Otoman și Rus, vapoarelor cu aburi adunau voiajori din toate colțurile lumii, care se angajau în schimburi efervescente de idei. Mai multe detalii despre această temă pot fi găsite în recentul volum al lui Constantin Ardeleanu, O croazieră de la Viena la Constantinopol. Călători, spații, imagini, 1830–1860, Humanitas, 2021.

Vor urma:

Noiembrie 2021



25/11 VIOLETA IVANOVA-ROHLING

Bursieră, Zukunftskolleg, Universitatea din Konstanz (Germania)

Sisteme de învățare programată pentru identificarea erorilor unui computer cuantic



Decembrie 2021

16/12 LINO CAMPRUBÍ

Cercetător Ramón y Cajal, Universitatea din Sevilla (Spania)

Rezident, Institutul de Studii Avansate al Universității din Aix-Marseille (Franța)

Cunoașterea Pământului în era digitală



Ianuarie 2022

27/01 RUBEN PAUWELS

Cercetător, Institutul de Studii Avansate din Aarhus (Danemarca)

Profesia de radiolog în contextul dezvoltării inteligenței artificiale

Conferințele și sesiunile Q&A se vor desfășura în limba engleză.

