Muzeele din Viena și-au făcut cont pe platforma pentru adulți OnlyFans / Motivul pentru care au luat decizia

Ce postează muzeele din Viena pe OnlyFans

Comisia de turism din capitala austriacă și-a creat un cont pe OnlyFans pentru a prezenta artă nud din muzeele vieneze precum Muzeul Kunsthistorisches, Muzeul Leopold și Muzeul Albertina.Potrivit publicației The Guardian , autoritățile vieneze au recurs la această soluție după ce mai multe platforme social media le-au blocat tentativele de a posta fotografii ale unor opere de artă ce înfățișează nuditate.În luna iulie contul de pe TikTok al Muzeului Albertina a fost blocat și suspendat pentru prezentarea unei fotografii nud realizată de fotograful și artistul japonez contemporan Nobuyoshi Araki The Guardian relatează de asemenea că o altă înregistrare video postată anul acesta de Muzeul Leopold în care apare tabloul „Liebespaar” a fost marcată ca fiind „potențial pornografică” și blocată de Facebook și Instagram.Cei care vor să vadă operele nud din muzeele vieneze vor putea acum să o facă pentru un abonament lunar de 3 dolari.Contul de pe OnlyFans al comisiei de turism din Viena are deocamdată 17 postări, printre acestea numărându-se fotografii cu Danae, un tablou renascentist al lui Tițian, și cu mai multe opere ale pictorului impresionist austriac Egon Schiele „Aceste opere de artă sunt de o importanță crucială pentru Viena. Este frustrant ca ele să nu poată fi folosite pe platforme de comunicare precum social media, este incorect și frustrant”, a declarat pentru The Guardian Helena Hartlauer, purtătoare de cuvânt al comisiei de turism din capitala austriacă.„Din acest motiv ne-am gândit (la OnlyFans) pentru a prezenta în sfârșit aceste lucruri”, a explicat Hartlauer.OnlyFans are peste 1,5 milioane de creatori de conținut și mai mult de 170 de milioane de utilizatori înregistrați. Platforma a devenit puternic asociată cu imaginile pornografice și munca sexuală, înregistrând o creștere explozivă în timpul pandemiei de COVID-19.Platforma a încercat să își schimbe această imagine în luna august, anunțând pe neașteptate că va interzice „conținutul sexual explicit”, provocând panică printre numeroși creatori de conținut plătit.Însă la mai puțin de o săptămână de la acest anunț OnlyFans a revenit asupra deciziei și continuă să ofere conținut pornografic pe platforma sa.