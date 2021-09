Noaptea Albă a Filmului Românesc: Vineri - peste 40 de filme în 15 locuri din Bucureşti şi Cluj-Napoca

Peste 40 de filme româneşti vor rula vineri în cadrul evenimentului "Noaptea Albă a Filmului Românesc", care celebrează, pentru al 12-lea an, cinema-ul autohton, poveşti de dragoste, de familie, drame, comedii, thrillere şi documentare urmând a fi proiectate în 15 locuri din Bucureşti şi Cluj-Napoca, notează Agerpres. În Capitală, filmele vor putea fi văzute la Cinema sub clar de lună (Grădina Muzeului Naţional al Literaturii Române), Cinema Elvire Popesco (interior şi în aer liber), Cinema Muzeul Ţăranului, Amfiteatru TNB - Open Air, Cinemateca Union, Hollywood Multiplex - Bucureşti Mall, Happy Cinema - Liberty Mall, UNATC - Sala de cinema, Grădina cu filme CREART, Unteatru - Open Air, J'ai Bistrot, Grădina Alhambra, Mercato Kultur, Deschis Gastrobar, potrivit unui comunicat al organizatorilor.La Cluj-Napoca, cinefilii se vor bucura de filme româneşti la Cinema Victoria.Pentru majoritatea locaţiilor, biletele pot fi cumpărate pe Eventbook.ro şi la casierii. În cele cu intrare liberă, accesul se va face în limita locurilor disponibile sau, după caz, rezervând un bilet cu valoare zero pe Eventbook.ro. Excepţie fac Happy Cinema (bilete pe happycinema.ro şi la casierie), Hollywood Multiplex (pe Cinemagia.ro şi la casierie) şi J'ai Bistrot (rezervări prin telefon). La Cinema Victoria din Cluj, biletele se găsesc pe cinemavictoria.ro şi la casierie.Evenimentul va avea loc cu respectarea măsurilor de siguranţă necesare în această perioadă."Noaptea Albă a Filmului Românesc" este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, în parteneriat cu Asociaţia Film şi Cultură Urbană.