„Călătorie spre centrul Pământului” cu dr. David Whitehouse și Corina Negrea

Astrofizicienii se pot concentra la fel de mult asupra planetei pe care ne aflăm acum cu toții, sau cei mai mulți dintre noi, chiar dacă au vorbit mai puțin de-a lungul timpului pe această temă. Joi, 23 septembrie, la ora 19.30, dr. David Whitehouse, astrofizician și fost corespondent al secției de știință din cadrul BBC ne va ajuta să fim exploratorii pe care îi admiram în cărțile lui Jules Vernes și să cunoaștem mai bine forțele colosale din străfundurile Pământului, într-un dialog pe care îl va purta cu Corina Negrea, realizator de emisiuni de știință la Radio România Cultural. David Whitehouse este autor al volumului „Călătorie spre centrul Pâmîntului. Extraordinara expediție de explorare științifică în adâncurile lumii noastre”, publicat în colecția Știință a Editurii Humanitas, iar dialogul prezentat #online #live face parte din evenimentele ediției 2021 ale Bucharest Science Festival.

Privit din spațiu, Pământul pare o planetă liniștită. Nu este deloc așa. Arcele vulcanice, cutremurele sau aurorele polare ne arată că în străfundurile sale se ascund forțe colosale. Mii și mii de ani, ele au hrănit miturile și legendele omenirii. La mai bine de 150 de ani de la bine-cunoscuta carte a lui Jules Verne, David Whitehouse ne propune o expediție de explorare științifică a acestei lumi și ne arată tot ce putem înțelege astăzi despre adâncurile sale. Reputatul astrofizician britanic ne povestește istoria planetei noastre și ne împărtășește descoperirile recente privitoare la nucleul intern, călăuzindu-ne într-o aventură care ne aduce mai aproape de enigma propriei existențe.

„Așa cum văd eu lucrurile, călătoria spre centrul Pământului nu seamănă cu nici o altă expediție pe care am putea să ne-o imaginăm. Ea implică mai mult dramatism, mai multe situații-limită, mai multă știință și mai mult spirit de aventură decât o călătorie până la marginea galaxiei noastre și dincolo de ea… Vom ajunge la stelele îndepărtate înainte de a ajunge în centrul Pământului.“ — DAVID WHITEHOUSE

„Dezvăluindu-ne o parte din misterul ce se ascunde sub picioarele noastre, Whitehouse urmărește evoluția seismologiei și ne arată cât de mult am progresat.“ — Good Book Guide

Evenimentul va fi difuzat live pe pagina de Facebook a Editurii Humanitas și pe #HumanitasYouTube: https://bit.ly/Humanitas-YouTube.

Citește câteva pagini: https://humanitas.ro/humanitas/carte/calatorie-spre-centrul-pamantului

Găsiți cartea în librării și online.

Dr. DAVID WHITEHOUSE este specialist în astrofizică. A făcut parte din echipa de cercetători de la Mullard Space Science Laboratory (University College London), a fost corespondent al secţiei de ştiinţă din cadrul postului de radio britanic BBC şi editor al BBC News Online. Principalele volume publicate sunt, alături de „Journey to the Centre of the Earth: The Remarkable Voyage of Scientific Discovery into the Heart of Our World” (2015; „Călătorie spre centrul Pământului. Extraordinara expediţie de explorare ştiinţifică în adâncurile lumii noastre”), „The Moon: A Biography” (2001), „The Sun: A Biography” (2006), „One Small Step: The Inside Story of Space Exploration” (2009), „Apollo 11: The Inside Story” (2019), „Space 2069: After Apollo: Back to the Moon, to Mars, and Beyond” (2020). Dr. David Whitehouse este membru al Societăţii Regale de Astronomie. Asteroidul 4036 Whitehouse îi poartă numele