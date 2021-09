VIDEO Daniel Craig și-a luat adio de la James Bond printr-un discurs în care părea adânc emoționat

În documentarul Apple TV, ”Being James Bond”, Craig vorbește despre cum au fost rolurile sale de 007 din cele cinci filme: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre și No Time to Die.

Daniel Craig a părut vizibil emoționat după ce a filmat scena finală în rolul lui James Bond din noul film ”No Time to Die”. Filmarea îl arată pe Craig încheind filmarea și apoi ținând un discurs colegilor. „Mi-a plăcut fiecare secundă din aceste filme”, a spus Craig, citat de The Independent . Apoi a continuat: „O mulțime de oameni de aici au lucrat cu mine la cele cinci filme cu mine și știu că s-au spus o mulțime de lucruri despre ceea ce cred eu despre aceste filme. Dar mi-a plăcut fiecare secundă din aceste filme, și mai ales acesta din urmă, pentru că m-am trezit în fiecare dimineață având șansa să lucrez cu voi. Și asta a fost una dintre cele mai mari onoruri din viața mea. ”









Craig a apărut pentru prima dată în rolul lui Bond în 2006 cu Casino Royale, astfel încât No Time to Die va încheia o perioadă de 15 ani ca personaj creat de Ian Fleming. No Time to Die a terminat filmările înainte de apariția pandemiei Covid-19, dar lansarea a fost amânată. În film mai joacă Rami Malek, Lea Seydoux, Christoph Waltz și Jeffrey Wright.

În timpul discursului, Craig se emoționează, părând la un moment date să se înece.