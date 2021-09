webPR: „Cinema sub clar de lună“ revine la București. Proiecții în Grădina Muzeului Național al Literaturii Române

Foto: Cinema sub clar de lună

„Cinema sub clar de lună“ revine la București. Proiecții în Grădina Muzeului Național al Literaturii Române

Vineri, 3 septembrie, 20:30

Sâmbătă, 4 septembrie, 20:30

Duminică, 5 septembrie, 20:30

„Cinema sub clar de lună“ se deschide vineri, 3 septembrie, de la 20:30, cu Neidentificat, în regia lui Bogdan George Apetri, un film polițist intens, cu accente noir, distins cu Premiul FIPRESCI la TIFF 2021, urmat (sâmbătă) de o poveste despre adolescență și iubire, o odă nostalgică adusă anilor '80, semnată de celebrul cineast francez François Ozon - Vara lui ‘85/ Été 85, și de Tata mută munții, noua producție a lui Daniel Sandu, o dramă „cu un ritm care nu te lasă să răsufli”, potrivit „The Hollywood Reporter”, și cu Adrian Titieni pe afiș (duminică).Proiecțiile vor continua în fiecare săptămână, până pe 17 octombrie. Programul poate fi consultat pe transilvaniafilm.ro și facebook.com/TransilvaniaFilm/ Biletele sunt disponibile pe eventbook.ro/program/cinema-sub-clar-de-luna Regia: Bogdan George Apetri | România-Letonia-Cehia, 2020 | 123'Cu: Bogdan Farcaş, Dragoș Dumitru, Vasile Muraru, Emanuel Pârvu, Olimpia Mălai, Ana Popescu, Andrei Aradits, Kira Hagi, Ion BechetUn caz nerezolvat. Un criminal neidentificat. Un poliţist obsedat. Investigaţia îl aruncă într-o lume întunecată şi violentă, trăgându-i după el pe toţi cei din jurul său. Un policier care îmbină cu succes suspansul unui thriller cu misterul și atmosfera autentică de film noir, Neidentificat a câştigat Premiul criticii – FIPRESCI (Federația Internațională a Criticilor de Film) la TIFF 2021.Trailer: https://youtu.be/2dTyAuW7Nrg Regia: François Ozon | Franţa-Belgia, 101'Cu: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine VelgeAlexis are 16 ani şi se răstoarnă cu barca în afara coastei Normandiei. Printr-o minune, David se află în apropiere şi îl salvează. Alexis este convins că băiatul cu doi ani mai mare este prietenul pe care îl aştepta de-o viaţă, dar poate prietenia lor rezista mai mult decât o vară? 12 nominalizări la ediţia de anul acesta a Premiilor CésarTrailer: https://youtu.be/J4B_2D6EXy0 Regia: Daniel Sandu | România-Suedia, 2021 | 109'Cu: Adrian Titieni, Valeriu Andriuță, Judith State, Tudor Smoleanu, Elena Purea, Radu BotarMircea Jianu, un fost ofițer de informații, află că fiul său a fost declarat dispărut în munți. Acesta se duce în grabă spre locul tragediei, ca orice părinte îngrijorat, în speranța că-l va găsi pe tânăr viu și nevătămat. Dar după câteva zile de căutări zadarnice, Mircea decide să-și adune propria echipă de salvatori, intrând în conflict cu echipa locală. Încet-încet, tatăl care, în frământarea lui refuză să accepte evidența, devine prizonierul unei bătălii încrâncenate dintre om și natură.Trailer: https://youtu.be/fCw4tsoOz9U este un proiect Transilvania Film. Powered by TIFF Unlimited.Co-finanțat în cadrul programului „București – Oraș deschis 2021”, derulat de Primăria Capitalei, prin ArCuB.Partener: Muzeul Național al Literaturii RomânePlăcut de: Radio GuerrillaParteneri media: Hotnews.ro, Urban.ro, B365.ro