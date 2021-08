Val Kilmer a lansat un documentar autobiografic / Actorul a suferit de cancer la gât, folosește un tub pentru a se alimenta, deoarece „trebuie să aleg între a respira și a mânca”

. Actorul din Top Gun joacă într-un nou documentar denumit ”Val” difuzat de Amazon Prime, documentar conceput ca o privire sinceră în urmă. Vocea aparține fiului său Jack, în vârstă de 26 de ani, folosind cuvintele dictate de Val. Celebrul actor recunoaște: „Nu pot vorbi fără să-mi acopăr gaura [din gât].” Val Kilmer mai spune că folosește un tub pentru a se alimenta, deoarece „trebuie să aleg între a respira și a mânca” Val Kilmer (62 de ani) a vorbit cu sinceritate despre cancerul la gât și despre modul în care acesta i-a afectat viața, la șase ani după diagnosticul său și o traheostomie care i-a schimbat viața și care i-a afectat pe viață corzile vocale, scrie hellomagazine.com . Actorul din Top Gun joacă într-un nou documentar denumit ”Val” difuzat de Amazon Prime, documentar conceput ca o privire sinceră în urmă. Vocea aparține fiului său Jack, în vârstă de 26 de ani, folosind cuvintele dictate de Val. Celebrul actor recunoaște: „Nu pot vorbi fără să-mi acopăr gaura [din gât].” Val Kilmer mai spune că folosește un tub pentru a se alimenta, deoarece „trebuie să aleg între a respira și a mânca”





El spune că nu are regrete. "M-am comportat bizar cu unii. Nu neg nimic din ceea ce am făcut și nu am regrete pentru că am pierdut și am găsit părți din mine pe care nu am știut niciodată că există", a spus el.











Val Kilmer va avea un rol mic în viitorul film Top Gun



Kilmer le-a confirmat fanilor diagnosticul de cancer în 2017, după ce anterior negase afirmația lui Michael Douglas cum că ar fi avut cancer la gât. „Michael încerca probabil să mă ajute, deoarece presa se întreba de ce lipsesc atât de mult”.