Charlie Watts sau cum te desparți de ”toboșarul suprem” / Mesajele artiștilor din lumea rock-ului după moartea bateristului Rolling Stones

Sir Mick Jagger și Keith Richards i-au adus omagii colegului lor de trupă Charlie Watts, după moartea bateristului Rolling Stones, dar nu au fost singurii artiști celebri care și-au exprimat durerea. Sir Paul McCartney și Sir Ringo Starr s-au numărat printre celelalte vedete din lumea rock-ului care i-au adus elogii.

Mick Jagger a părut fără cuvinte în postările lui de pe rețelele de socializare după moartea pe 24 august, la vârsta de 80 de ani, a colegului său de trupă Charlie Watts. Vocalistului trupei The Rolling Stones a postat o fotografie cu Watts care stă la tobe și râde, scrie BBC.

Chitaristul Richards a postat o fotografie cu un set de tobe și un semn pe care scrie ”închis”.

Watts a murit marți într-un spital din Londra, după ce la începutul lunii august a fost anunţat că muzicianul nu va participa la turneul american al formaţiei, programat pentru toamna aceasta, pentru că se recuperează în urma unei proceduri medicale care nu a fost specificată.

În 2004, el a fost tratat pentru cancer la gât.

El era membru al formației din ianuarie 1963, când s-a alăturat lui Sir Mick, Keith Richards și lui Brian Jones.

Watts i-a ajutat să devină, alături de Beatles, una dintre formațiile care au adus rock-ul în atenția marelui public în anii '60 cu piese clasice precum (I Can't Get No) Satisfaction, Jumpin 'Jack Flash, Get Off My Cloud și Sympathy for the Devil.

Fotografia aleasă de Sir Mick în postările sale de pe rețelele sociale nu poartă nicio explicație. Îl arată pe Watts cântând cu propria sa formație de jazz, The ABC and D of Boogie Woogie, la cazinoul din Herisau, Elveția, în ianuarie 2010.

Beatleșii Sir Paul McCarthy și Sir Ringo Starr s-au numărat printre vedetele din lumea rock-ului care au simțit să spună câteva cuvinte pe rețelele de socializare despre dispariția lui Watts.

Paul McCarthy l-a descris pe Watts drept un ”tip minunat” și ”un toboșar fantastic” care ”era ferm ca o stâncă”, în timp ce Ringo Starr a scris pe Twitter: ”Dumnezeu să îl binecuvânteze pe Charlie Watts, îți vom simți lipsa, omule”.

Sir Elton a scris pe Twitter: "O zi foarte tristă. Charlie Watts a fost toboșarul suprem. Unul dintre cei mai eleganți bărbați și o companie de excepție".

Brian Wilson, de la Beach Boys, s-a declarat „șocat” când a aflat știrile despre Watts, pe care l-a descris drept „un toboșar nemaipomenit”.

Roger Daltrey, de la The Who, a spus că Watts era „un domn desăvârșit”, care se îmbrăca la fel de bine precum cânta la tobe.

Bateristul Kenney Jones, care a cântat cu The Who and the Small Faces, a declarat pentru BBC Watts „a fost toboșarul suprem”.

Printre muzicienii care i-au adus un omagiu au fost de asmenea bateristul Stewart Copeland (Police), Brian May (Queen), Paul Weller, Joan Armatrading și Lenny Kravitz.

Reporterul muzical al BBC, Mark Savage, scrie că Charlie Watts nu a fost niciodată cel mai ostentativ toboșar. El nu era cunoscut pentru solo-urile frenetice, ci pentru că a fost pulsul formației timp de aproape 60 de ani.

Watts, de la jazz la rock

Un pasionat de jazz, s-a îndrăgostit de tobe după ce l-a ascultat pe Chico Hamilton cântând Walking Shoes. În lumea rock 'n' roll a intrat datorită lui Mick Jagger și a lui Keith Richards la începutul anilor 1960.