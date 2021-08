Madonna a împlinit azi 63 de ani / Artista a anunțat un nou parteneriat cu Warner Music Group

​Astăzi este cea de-a 63-a aniversare a Madonnei și, pentru a sărbători acest eveniment, vedetacu Warner Music Group, care îi va edita edițiile de lux a mai multor albumele de referință. Acest lucru vine la scurt timp după ce casa de discuri Italians Do It Better a lansat un album cu 20 de piese, pentru a marca ziua de naștere a Madonnei, scrie thelineofbestfit.com