Serialele „I May Destroy You” şi „Normal People”, între câştigătoarele galei premiilor BAFTA TV

„I May Destroy You”, cu Michaela Coel în rol principal, a primit două trofee la ceremonia British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) TV Awards care nu a avut un câştigător dominant, relatează Variety. Serialul BBC/HBO a fost premiat la categoriile „cea mai bună miniserie” şi „cea mai bună actriţă în rol principal”.Paul Mescal, starul din „Normal People” (BBC/Hulu), a fost desemnat „cel mai bun actor în rol principal”.La categoria „serial-dramă” s-a impus „Save Me Too” (Sky Atlantic) în faţa rivalelor „The Crown”, „Gangs of London” şi „I Hate Suzie”.La BAFTA TV Craft Awards, care au fost anunţate în luna mai, „I May Destroy You” a câştigat premiile pentru regie, montaj şi scenariu, între altele, în timp ce antologia de cinci filme „Small Axe” (BBC/Amazon) a lui Steve McQueen a primit cinci trofee, inclusiv pentru machiaj şi coafură, costume şi imagine.„The Crown” (Netflix) nu a primit atunci vreun trofeu şi nici duminică seară.Singurul trofeu câştigat de „Small Axe” duminică a fost la categoria „actor în rol secundar”, pentru Malachi Kirby. Rakie Ayola a primit trofeul categoriei „actriţă în rol secundar”, pentru „Anthony” (BBC).În timpul evenimentului de duminică nu a fost făcută vreo referire la scandalul din jurul actorului şi producătorului Noel Clarke, care, la finalul lunii aprilie, a fost suspendat de Academia britanică de film (BAFTA) din cauza unor acuzaţii de hărţuire sexuală apărute la câteva săptămâni după ce forul i-a acordat trofeul pentru contribuţia extraordinară la cinematografia britanică.Clarke a negat orice învinuire. Deşi Academia a transmis că nu cunoştea problema, a fost intens criticată.