O amuletă străveche care alungă „ochiul rău”, redescoperită după 40 de ani

O amuletă de bronz inscripționată cu numele lui Dumnezeu și cu simboluri magice împotriva demonilor și a blestemului „ochiului rău” a fost predată autorităților după ce a fost descoperită în nordul Israelului, scrie Live Science . Se crede că amuleta datează de peste 1500 de ani, într-o perioadă în care regiunea era condusă de Imperiul Roman de Răsărit. Deși amuleta conține inscripții grecești, ea păstrează și denumirea iudaică a lui Dumnezeu - I A W Θ, o formă a numelui „Yahweh”. Arheologii au găsit amuleta de bronz lângă locul unei vechi sinagogi evreiești din Arbel, la vest de Marea Galileii. Locația și inscripțiile sugerează că amuleta ar fi putut fi purtată de un evreu, crede Eitan Klein, arheolog la Israel Antiquities Authority (IAA).





„Deși oamenii de știință identifică în general purtătorii unor astfel de amulete ca fiind creștini sau gnostici, faptul că amuleta a fost găsită într-o așezare evreiască aflată în apropierea unei sinagogi arată că proprietarul ei era un evreu, mai spune Klein.





Acest tip de amuletă era relativ obișnuit la vremea respectivă în regiunea Galileei (în prezent, Liban); ele mai sunt uneori cunoscute ca variante a ”Sigiliului lui Solomon”, numit după legendarul rege israelit. O parte prezintă figura unui călăreț pe un cal în galop, împungând cu o suliță o figură feminină.







Amuleta a fost produsă pentru a-l proteja de blesteme și demoni pe cel care o poartă, ea fiind eficace și împotriva ”ochiului rău” - o credință străveche potrivit căreia unii vraci pot arunca blesteme asupra cuiva doar cu ajutorul privirii.







Legenda ochiului rău:

A existat o stanca in mijlocul marii care nici cu ajutorul a o suta de oameni nu a putut fi miscata sau sparta. La marginea marii era un orasel unde traia un barbat despre care se spunea ca avea "ochiul rau" (Nazar). Dupa multa munca, oamenii din oras l-au adus pe acest om in fata stancii si cum s-a uitat la ea a exclamat: "Dumnezeule! Ce stanca mare!” In momentul in care a spus asta, s-a vazut o fisura, s-a auzit un zgomot puternic si stanca s-a crapat.





Ochiul răului este foarte popular în Turcia şi în Grecia, talismanele fiind purtate pentru a feri de deochi şi farmece. În Turcia este cunoscut sub numele “Nazar Boncuk” şi poate fi văzut atârnat deasupra uşilor, aplicat pe îmbrăcămintea bebeluşilor, purtat la gât sau agăţat pe luneta maşinilor.