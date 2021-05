VIDEO Balerinul Sergei Polunin, dans tulburător pe piesa „In Your Room” a celor de la Depeche Mode

Filmările au avut loc anul trecut, în plină pandemie, într-o perioadă în care teatrele erau închise. S-a filmat în Terschelling, pe insula olandeză West Frisian din Marea Nordului, într-un peisaj dramatic. Pe dune de nisip, în bătaia vântului, Sergei Polunin dansează parcă cu propriii demoni - o privire intimă asupra zbuciumul și luptelor interioare ale artistului, din vremurile în care, deși se afla în apogeul carierei sale, s-a simțit neînțeles și respins de către lumea baletului. Interpretarea prezintă o viziune tulburătoare asupra vulnerabilităților și conflictelor interioare ale lui Polunin.











"A fost o încântare să lucrez cu Sergei pentru o nouă punere în scenă a piesei Depeche Mode, de care mă leagă foarte multe amintiri. Deși condițiile de vreme nu au fost deloc ușoare, Sergei nu a contenit să mă uimească cu performanța sa din timpul filmărilor. Cu siguranță că vor urma și alte proiecte împreună", a precizat Anton Corbijn.









Sursa Foto: Anton Corbijn

Serghei Polunin a fost numit "cel mai bun balerin al generației sale". Însă stilul său rebel și aparițiile care au șocat i-au adus un nou titlu, cel de "băiat rău al lumii baletului". Polunin a dansat pe marile scene ale lumii – London Royal Ballet, Staatsballet Munchen și Teatrul Balsoi din Moscova. Videoclipul în care Polunin dansează pe melodia lui Hozier „Take Me to Church", regizat de David LaChapelle, a cucerit publicul, devenind viral cu peste 25 de milioane de vizualizari pe YouTube. Balerinul a apărut și într-o serie de producții cinematografice precum filmul regizat de Kenneth Branagh „Crima din Orient Express" (2017), în thrillerul „Red Sparrow" (2018) și în filmul „Corbul alb" (The White Crow, 2018). O altă apariție spectaculoasă a balerinului a fost în videoclipul „Movement" al lui Hozier.





„Colaborarea cu Anton m-a făcut să ating un alt nivel al interpretării. Dansul, natura și muzica au o altă dimensiune și un înțeles mult mai profund în producțiile sale. Sunt mândru că l-am cunoscut, că am avut ocazia să lucrez cu el și să dansez pe melodia celor de la Depeche Mode, artiști pe care îi iubesc și a căror muzică o ascult de mulți ani. Iar Ross Freddy Ray a realizat o coregrafie care pune în valoare foarte bine viziunea lui Anton Corbijn”, a declarant Sergei Polunin.Clipul realizat pe muzica celor de la Depeche Mode dezvăluie totodată, în exclusivitate, o parte din documentarul Dancer 2, care va fi oferit publicului anul acesta. Dancer 2 este continuarea filmului Dancer (2016), care prezintă drumul și ascensiunea fulminantă a lui Polunin, care a devenit cel mai tânăr prim-balerin din istoria London Royal Ballet. Dancer 2, regizat de Corbijn și produs de Gabrielle Tana, va prelua firul narativ și va prezenta întoarcerea lui Polunin la balet.În 2016, cineastul Steven Cantor a lansat documentarul „Dancer”, despre viața și cariera lui Sergei Polunin. Iar în 2019, în urmă cu un an, la Verona, într-un spectacol producție proprie, Serghei Polunin a dansat alături de Alina Cojocaru în “Romeo și Julieta”, în fața unui public de 20.000 de spectatori, veniți din toată lumea pentru spectacol.