Consiliul Judeţean Sălaj atacă în instanţă vânzarea castelului Wesselényi de la Jibou / Cel mai mare ansamblu baroc a ajuns în proprietatea statului ungar

Consiliul Judeţean Sălaj va ataca în instanţă vânzarea castelului Wesselényi de la Jibou - monument istoric - către o firmă din Cluj, care ulterior l-a vândut unei companii deţinute de statul ungar. Preşedintele CJ Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, afirmă că instituţia a exprimat în termen legal dreptul de preempţiune în ceea ce priveşte cumpărarea acestui obiectiv de patrimoniu, dar că proprietarul a susținut că termenul privind exprimarea acestui drept expirase.

Cum a ajuns castelul Wesselényi în proprietatea statului ungar

Ansamblul baroc a fost retrocedat moștenitorilor, după un lung și de procese și era scos la vânzare de aproape un deceniu, după ce moştenitorul a realizat că nu îşi poate permite renovarea şi întreţinerea sa, a scris Presshub.ro . Compania de consultanţă în afaceri Micro Vision Consult SRL din Cluj-Napoca a cumpărat castelul în 20 aprilie de la moștenitorii monumentului, iar, potrivit extrasului de carte funciară, la scurt timp după aceea a revândut edificiul.

Agenţia maghiară de presă MTI a relatat că Manevi Zrt., care face parte din portofoliul societăţii Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., proprietate a statului ungar, a cumpărat castelul, scrie News.ro. "Compania de consultanţă în afaceri Micro Vision Consult SRL din Cluj Napoca a cumpărat castelul monument istoric la data de 20 aprilie, iar potrivit extrasului de carte funciară, la scurt timp după aceea a şi revândut edificiul", a declarat pentru MTI András Janicskó, moştenitorul castelului.

Anterior, Manevi Zrt a mai achiziţionat două monumente istorice din judeţul Satu Mare: fostul hotel Pannonia din centrul oraşului Satu Mare şi clădirea din Carei care până în 2014 a găzduit primăria oraşului, scriu jurnaliştii maghiari.

Potrivit acestora, extrasul de carte funciară care arată că firma maghiară este noul proprietar al castelului a fost emis miercuri.

"Entitatea care căuta un cumpărător pentru castel a fost Artmark Historical Estate SRL din Bucureşti. Preţul a tot fost redus, în cele din urmă ajungându-se la suma de 800 000 de euro. Legea română a asigurat drept de preempţiune pentru instituţiile care aparţin statului român: Ministerul Culturii, Consiliul Judeţean Sălaj şi Primăria Jibou. După ce, în luna martie, Ministerul Culturii a anunţat că renunţă la dreptul său de preempţiune, Consiliul Judeţean Sălaj şi-a exprimat dorinţa de a-şi exercita acest drept. În cadrul şedinţei sale din data de 28 aprilie, s-a hotărât începerea negocierilor, fiind puşi bani deoparte din buget pentru achiziţionarea clădirii şi fiind numit şi o comisie de negociere. Abia mai târziu s-a realizat că imobilul monument istoric a fost vândut deja cu o săptămână în urmă”, mai scrie presa din Ungaria.





Ce spune conducerea Consiliului Județean Sălaj

Preşedintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, spune că instituția a respectat toate normele legale şi tot calendarul astfel încât să își exprime legal şi în timp dreptul de preempţiune asupra negocierilor care urmau să se desfăşoare cu proprietarul castelului de la Jibou.

"Din punctul nostru de vedere, totul a fost respectat, cine nu a respectat procedurile legale considerăm că este fostul proprietar, care a înstrăinat bunul argumentând că noi nu ne-am fi exprimat din timp dreptul de preemţiune. Urmăm procedurile legale şi vom ataca în instanţă contractul de vânzare-cumpărare, aşa cum prevede legea”, a declarat vineri pentru News.ro preşedintele CJ Sălaj.

Conform acestuia, între Consiliul Judeţean Sălaj şi proprietarul castelului a existat o corespondenţă scrisă, în care instituţia şi-a exprimat intenţia de a negocia cumpărarea castelului.

"Am avut corespondenţă în scris cu proprietarul, dumnealui ne-a cerut să ne exprimăm intenţia de preempţiune, eu am răspuns în termen de nouă zile solicitării dumnealui, exprimându-mi intenţia de a negocia cumpărarea castelului de la Jibou. Am cerut totodată să fie transmise către noi actele prin care să putem fi informaţi de starea castelului şi de tot ce înseamnă patrimoniul de acolo.

Dumnealui a prezentat un dosar incomplet, trebuia să conţină mai multe documente, exact cum dosarul era complet când s-a îndreptat către Ministerul Culturii. Nouă ni s-au prezentat mai puţine acte, am cerut şi asta – să avem un dosar complex în ceea ce priveşte starea castelului – nu am fost informaţi, aşa cum am cerut. Apoi am înţeles că au declarat că noi nu ne-am exprimat dreptul de preempţiune. Ulterior, după ce eu le-am făcut o adresă prin care mi-am exprimat dreptul de preempţiune ca preşedinte al Consiliului Judeţean, am validat şi în Consiliul Judeţean, prin hotărâre, rectificarea bugetului, să arătăm suma şi intenţia noastră de a cumpăra castelul de la Jibou”, a adăugat Dinu Iancu-Sălăjanu.

Conform acestuia, la rectificarea de buget din luna aprilie a acestui an, CJ Sălaj a alocat suma de 4 milioane de lei pentru cumpărarea acestui obiectiv.

Preşedintele Consiliului Judeţean a menţionat că a solicitat instituţiilor statului să răspundă dacă imobilul a fost notificat în Cartea Funciară, dar încă nu a primit răspuns.

Construit în stil baroc şi clasicist, cu o suprafaţă de 2200 de metri pătraţi şi o grădină de 1,3 hectare, castelul Wesselényi de la Jibou are două etaje şi a fost construit în perioada 1779-1796. El a fost restituit în anul 2012, după ce a avut destinaţia de şcoală şi sediu al Casei Pionierilor.