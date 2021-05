Minunea naturii din Islanda - O erupție vulcanică arată că lumea nu stă pe loc nici în pandemie FOTO VIDEO

Pandemie sau nu, lumea nu poate sta niciodată în loc, iar acest lucru poate nu este mai clar nicăieri în alta parte așa cum este în Islanda, unde un vulcan s-a trezit dintr-un somn care a durat 6.000 de ani, cu un an sau doi mai mult sau mai puțin, relatează EuroNews.

Strălucirea provenit dinspre lava fierbinte care se revarsă din vulcanul Fagradalsfjall poate fi văzută de la periferia capitalei Islandei, Reykjavík, la 32 de kilometri distanță. Pentru ceilalți, din restul lumii, există întotdeauna transmisiunile live.

'Just another' evening in Reykjavik. Beautiful sunset. The eruption isn't bad either #Fagradalsfjall pic.twitter.com/YvTWLaKpp7

Dar aceasta este prima erupție a vreunui vulcan din Peninsula Reykjanes în aproximativ 800 de ani și nimic nu se compară cu entuziasmul de a vedea pe viu și de aproape puterea brută a Planetei Pământ. Fagradalsfjall în sine este alcătuit din cuvintele islandeze pentru „vale frumoasă de munte”.

Lava discharge from #Fagradalsfjall eruption has increased substanstially in May, weeks after it began. Surprising behaviour, says our expert team of geologists monitoring this extraordinary event, which makes for a spectacular show at night from my residence.

