În spatele etichetelor și al personajului mediatizat: "Maria Tănase. O poveste", în premieră la Teatrul de Stat Constanța

Maria Tănase. Pasăre măiastră. Interpretă genială. Divă. Strălucitoare. Edith Piaf a României. Ce se ascundea însă în spatele etichetelor și al personajului mediatizat? Puternică sau vulnerabilă? Lux sau sărăcie? Glorie sau singurătate? Cât de superficială este imaginea păstrată despre Mariei Tănase? Spectacolul "Maria Tănase. O poveste", un one woman show cu Mirela Pană, în regia lui Carmen Lidia Vidu, are premiera vineri și sâmbătă, la Teatrul de Stat Constanța.











Premiera: 14-15 mai 2021, ora 19:00, la Teatrul de Stat Constanța

Regia: Carmen Lidia Vidu





Cu: Mirela Pană, Elena Gatcin (pian)





Vizual: Cristina Baciu





Maria Tănase a dus muzica populară românească din sate, mahalale sau cârciumi pe scene mari din Europa și America, unde a fost aplaudată și apreciată. Un spectacol care spune povestea mai puțin știută a Mariei Tănase, alături de cântecele ei nemuritoare.









"Maria Tănase. O Poveste" este o confesiune concert în regia lui Carmen Lidia Vidu ce aduce în premieră pe o scenă de teatru documente autentice, scrisori de arhivă, frânturi din interviurile, gândurile, amintirile și unele dintre cele mai puțin știute lucruri despre Mariei Tănase, alături de 6 dintre cântecele nemuritoare ale artistei, interpretate live de actrița și cântăreața Mirela Pană.









Actrița Mirela Pană: Mi-am dorit acest spectacol cu adevărat pentru că îi sunt veșnic îndatorată Mariei Tănase



" 'Maria Tănase. O poveste' este gândul meu pios si sincer pentru Maria Tănase 'spus' cu eleganță și măsură justă de regizoarea Carmen Lidia Vidu, alături de Cristina Baciu și Elena Gatcin. Este un spectacol document, care stă pe un munte de emoție curată transmisă prin cuvânt sau cântec. Un întreg Univers!", spune Mirela Pană, actrița care o interpretează pe Maria Tănase, pe scena Teatrului de Stat din Constanța.









Mirela Pană își amintește cum "cântecul Mariei Tănase răsuna adesea în casa părinților mei. În întâmplările artistice pe care le-am trăit m-am întâlnit adesea cu oameni care au cunoscut-o (Temistocle Popa, compozitor si dirijor la Teatrul Constantin Tanase, Gheorghe Parnica, dirijor de orchestra populară, Ionel Tudorache, lăutar). La 27 de ani am fost văzută de Gheorghe Parnica într-un spectacol muzical. A venit la cabina și mi-a spus că am timbrul vocal al Mariei Tănase. M-a invitat să fac un spectacol cu taraf - 'La Moș'. Am cântat multe veri în Piațeta Cazino din Mamaia. Spectacolul era viu și extrem de popular. Strângeam 500 de turiști pe seara. Am învățat cam tot repertoriul Mariei Tănase de la doine la cântece de lume."









"Începusem să învăț cântecul 'Un țigan avea o casă'. Mie îmi părea o capodoperă a folclorului românesc. Știam că e de prin sudul țării. Încercam să-i înțeleg povestea tristă dar din intervalele muzicale care veneau din ceva straniu ce nu mai ascultasem până atunci. La repetiții Parnica m-a ascultat și apoi mi-a spus 'ultima parte a cântecului o cânt eu'. Când a venit ultimul pasaj muzical a început să-l cânte în țigănește. Mi-a spus râzând 'Așa îl cânta și coana Mărioara' ", povestește actrița Mirela Pană.











Elena Gatcin, pianistă: "Maria Tănase. O Poveste" este o lecție pentru mine

Elena Gatcin este pianistă originară din Republica Moldova. La vârsta de 5 ani, imediat după ce a terminat grădinița, a ajuns la școala de muzică. După 12 ani de studiu de pian a dat admiterea la Conservator la Chișinău.











"În timpul Conservatorului am început să cânt într-o formație de pop-rock cu care am ajuns la Constanța. 'Maria Tănase. O Poveste' este o lecție pentru mine. Am învățat multe despre puterea Mariei Tănase și despre cântecul popular românesc."





Cristina Baciu, artistul vizual care a creat suportul video, partenerul de joc al actriței Mirela Pană

Cristina Baciu este editor și artist vizual. Pasionată de sound design, colaborează în cadrul scurtmetrajelor și a proiectelor artistice la post producția de sunet. Începând cu 2012, realizează alături de Carmen Lidia Vidu montajul și efectele vizuale ale scurtmetrajelor premiate 'O scurtă istorie Astra Film', 'București. O lume de Ion Bârlădeanu și Carmen Lidia Vidu', dar și animații ca 'Romanian Diary. Muslim Diary', 'My Romanian Diary'. În 2017 începe sub direcția lui Carmen Lidia Vidu animarea unei serii de opere din cadrul Festivalului George Enescu ce vor servi ca suport vizual la reprezentația acestora live: 'Oedipe', 'Mathis der Maler', 'Femeia fără umbră'. De asemenea, colaborează la o bună parte din proiectul "Jurnal de România" pe partea de video și fotografie.













Carmen Lidia Vidu: Maria Tănase a devenit un brand național, un fenomen

S-a scris puțin, melodramatic, sentimental și needificator despre Maria Tănase, spune Carmen Lidia Vidu, regizorul spectacolului "Maria Tănase. O Poveste": "După moartea Mariei Tănase, comuniștii au început să asculte cu plăcere discurile ei la petreceri. Nu o mai considerau agenta străinătății, depravată și nici vulgară. Dosarul Gaița (așa cum au numit-o cei de la Securitate) a fost uitat, acum era doar Pasăre Măiastră."









Maria Tănase a devenit un brand național, un fenomen, iar adevărata ei moștenire rămâne Cântecul, încheie Carmen Lidia Vidu.



















Mi-am dorit acest spectacol cu adevărat pentru că îi sunt veșnic îndatorată Mariei Tănase. A sădit în mine dragostea pentru cântecul lumesc și astfel mi-am cunoscut rădăcinile."

Pentru spectacolul "Maria Tănase. O poveste", suportul video, partener de joc al actriței Mirela Pană, s-a inspirat din universul dramatic al cântecelor Mariei Tănase, folosind recurent elemente prezente în melodiile și povestirile acesteia: inimă, foc, lacrimi, flori, șerpi. Spațiul cromatic este adesea monocrom, putând manipula, astfel, accentele spectacolului prin tușe de culori puternice, ce îmbogățesc imaginea cu noi conotații. Raportul dintre actriță, pianistă și elementele vizuale este fie echilibrat, fie unul masiv, regăsind mereu contururile actriței ca făcând parte din imaginea Mariei Tănase, care uneori îi stă alături de la egal la egal, alteori domină scena, așa cum deseori domina publicul cu harul și personalitatea sa.