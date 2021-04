Predicții Oscar 2021: Cine ar putea câștiga premiile pentru cel mai bun film, cel mai bun actor și cea mai bună actriță? Șansele cu care e creditat „Colectiv”

Foto: Facebook/ The Academy





Filmul a câștigat aproape fiecare mare premiu de până acum, de la Producers Guild la Globurile de aur. Cel mai recent, joi seară filmul "Nomadland", regizat de Chloe Zhao, a fost marele învingător al celei de-a 36-a gale Independent Spirit Awards, unde acest lungmetraj a câştigat patru trofee.





Potrivit predicțiilor făcute de New York Times concurenți pentru „Nomadland” sunt "Promising Young Woman" și ”Minari”, cu șansa întâi fiind primul.



Oscar 2021 - nominalizări cel mai bun film: " The Father"

The Father" "Judas and the Black Messiah"

"Minari"

"Nomadland"

"Promising Young Woman"

"Sound of Metal"

"The Trial of Chicago 7"

"Mank"









Cel mai bun regizor desemnat la premiile Oscar 2021 are toate șansele să fie Chloe Zhao, care a regizat „Nomadland”. Zhao ar devenia doua femeie care a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor la premiile Oscar, după Kathryn Bigelow („The Hurt Locker”) și prima femeie de culoare care a luat vreodată acest trofeu, scrie New York Times.







Oscar 2021 - nominalizări cel mai bun regizor: Chloe Zhao ("Nomadland")

David Fincher ("Mank")

Lee Isaac Chung ("Minari")

Emerald Fennell ("Promising Young Woman")

Thomas Vinterberg ("Another Round") Premiul Oscar 2021 pentru categoria cel mai bun actor este, potrivit predicțiilor NYT, ar putea merge la Chadwick Boseman, din "Ma Rainey's Black Bottom". Acesta este la concurență cu Anthony Hopkins ("The Father"), care oferă un spectacol desăvârșit și ar putea câștiga voturi până în ultimul moment.



Oscar 2021 - nominalizări cel mai bun actor în rol principal: Riz Ahmed ("Sound of Metal")

Chadwick Boseman ("Ma Rainey's Black Bottom")

Anthony Hopkins ("The Father")

Gary Oldman ("Mank")

Steven Yeun ("Minari")



Premiul Oscar 2021 pentru categoria cea mai bună actriță ar putea merge către Viola Davis pentru rolul din "Ma Rainey's Black Bottom". Frances McDormand din „Nonadland” este cea mai puternică concurentă la premiile Oscar 2021, dar a câștigat deja două distincții ale Academiei pentru cea mai bună actriță, iar alegătorii s-ar putea să nu se simtă obligați să i-o ofera pe a treia atât de curând. Carey Mulligan din "Promising Young Woman" nu a câștigat niciodată un Oscar, dar este considerată una dintre cele mai mari actrițe din generația ei, iar filmul în care joacă este unul dintre cele mai bine cotate la Oscar 2021. Dintre aceste trei actrițe, Viola Davis are rolul în care se transformă cel mai mult, iar acest gen de lucruri poate conta decisiv.



Oscar 2021 - nominalizări cea mai bună actriţă în rol principal:

Viola Davis ("Ma Rainey's Black Bottom")

Andra Day ("The United States v. Billie Holiday")

Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman")

Frances McDormand ("Nomadland")

Carey Mulligan ("Promising Young Woman")

În ceea ce privește filmul „Colectiv”, expertul New York Times nu-l vede printre câștigătorii de la Gala premiilor Oscar 2021 în categoriile în care a fost nominalizat. Potrivit predicțiilor ziarului american, „My Octopus Teacher” are cea mai mare șansă de a-și adjudeca premiul în categoria cel mai bun lungmetraj documentar. De asemenea, premiul pentru cel mai bun lungmetraj internaţional la Oscar 2021 ar putea merge la „Another Round" (Danemarca).













Oscar 2021 - nominalizări cel mai bun lungmetraj internaţional:

"Another Round" (Denemarca)

"Better Days" (Hong Kong)

"Colectiv" (România)

"The Man Who Sold His Skin" (Tunisia)

'Qu Vadis, Aida?' (Bosnia şi Herzegovina) Oscar 2021 - Cel mai bun lungmetraj documentar:

"Colectiv"

"Crip Camp"

"The Mole Agent"

"My Octopus Teacher"

"Time" Câștigătorii premiilor Oscar 2021 vor fi aflați în noaptea de duminică spre luni, ceremonia începând la ora 3.00, ora României.







......