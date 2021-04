Sărbătoarea primăverii: concert LIVE al Corului Academic Radio

Vineri, pe 23 aprilie (de la ora 19.00), după mai mult de un an de pauză concertistică, ansamblul Radio România revine pe scenă. Concertul sugestiv intitulat ”FESTUM PRIMAVERAE” (”Sărbătoarea primăverii”), ne propune o ”renaștere” muzicală, într-o seară de muzică transmisă LIVE de pe scena Sălii Radio.Sub bagheta dirijorului ansamblului, CIPRIAN ȚUȚU, vă veți bucura de un concert ce cuprinde lucrări cu tematică religioasă, din repertoriul românesc și universal. Programul serii reunește compozitori ca Rossini – Quando corpus morietur (din Stabat Mater), Ralph Vaughan Williams – Missa în sol minor, Poulenc – din ciclul coral 4 motets pour un temps de pénitence, Cornelia Tăutu (in memoriam) – Triptic coral religios, Marțian Negrea – Aliluia (din Requiem op.25), Grigore Cudalbu – Festum primaverae (fragment) ș.a.În ipostază solistică îi veți aprecia pe membrii Corului Academic Radio: Georgiana Simonov – soprană, Grazziela Frangulea – alto, Nicolae Simonov – tenor, Cristian Coandă – bas, Simona Săndulescu – orgă, Carmen Săndulescu – pian și Liviu Ofițeru – clopot.Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical - în streaming live pe Internet, pe site-urile www.radioromaniacultural.ro și www.romania-muzical.ro, și pe paginile de FACEBOOK Orchestrele și Corurile Radio și Radio România Muzical.Fondat în 1940, sub conducerea dirijorului şi compozitorului Ioan Croitoru, Corul Academic Radio are astăzi un repertoriu foarte vast și variat. Creat pentru a susține repertoriului vocal-simfonic al stagiunii de la Sala Radio și al înregistrărilor Radio România, Corul Academic Radio s-a impus în scurt timp ca o formaţie de elită. Concomitent cu asigurarea programelor stagiunilor muzicale de la Sala Radio, Corul Academic Radio asigură efectuarea înregistrărilor pentru discuri şi pentru fondul muzical Radio, promovând valori importante ale creaţiei româneşti, inclusiv prime audiţii, numeroase fiindu-i dedicate.Corul Academic Radio a participat la turnee în Germania, Spania, Grecia, Cipru, Israel etc., colaborând adesea cu orchestre de renume, sub baghete de prestigiu din ţară şi din străinătate. Participările la Festivalul Internațional ”George Enescu” sau la Festivalul Internațional al Orchestrelor Radio ”RadiRo” au confirmat valoarea ansamblului Radio România.Dirijor al Corului Academic Radio din 2016, Ciprian Țuțu a propus o diversificare și o modernizare a repertoriului ansamblului. Născut la Braşov, a absolvit cursurile Facultăţii de Muzică din orașul natal (specializarea Pedagogie Muzicală – dirijat cor academic şi masterat în Stilistică dirijorală).Din anul 2000, Ciprian Ţuţu este și dirijor al Corului Gheorghe Dima din Braşov. Activitatea sa dirijorală cuprinde manifestări artistice diverse, de la spectacole de operă, până la concerte à cappella, cu acompaniament, precum şi vocal-simfonice, în compania unor importante orchestre din ţară şi străinătate. Ca dirijor al corului mixt Gheorghe Dima a concertat în anul 2005 alături de orchestra Filarmonicii ”Dmitri Șostakovici” din Sankt-Petersburg (în program oratoriul Matthäus Passion de J.S. Bach), iar în anul 2007 a prezentat, alături de Filarmonica din Roma, o lucrare contemporană – oratoriul San Camillo de Lellis de Collafranceschi.