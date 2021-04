Cum se construiește un teatru independent: proiectul Grivița 53

Luni, 12 aprilie, la ora 19.30, Humanitas online&live vă propune o întâlnire cu proiectul Grivița 53, teatrul independent pe care regizoarea Chris Simion-Mercurian îl ridică începând din 2017, construind pereții clădirii din cărămizile cele mai rezistente, cele ale implicării echipei de actori și iubitorilor de teatru care au devenit ambasadori și susținători G53. Vor participa la discuție Oana Pellea, Chris-Simion Mercurian, Matei Vișniec, arhitectul Codrin Trițescu.Gazdă a întâlnirii: Lidia Bodea. 53 de zile cu Grivița 53 în Librăriile Humanitas: 20% din încasările unei selecții de cărți și audiobookuri Humanitas pe care le veți găsi la casele de marcat și profitul obținut din vânzarea carnețelelor inscripționate cu Grivița 53 vor fi donate proiectului. Povestea Grivița 53 Proiectul Teatrului Grivița 53 s-a născut în 2017, din inițiativa regizoarei și scriitoarei Chris Simion - Mercurian.Cu banii câștigați din vânzarea casei moștenite de la bunica sa, Chris Simion - Mercurian a cumpărat terenul de pe Calea Griviței nr. 53, acolo unde va fi construit, după mai bine de 75 de ani, primul teatru independent din România. Ultimul demers de acest fel i-a aparținut inginerului constructor Liviu Ciulei, care a construit în 1946 pentru fiul său, regizorul Liviu Ciulei, un teatru privat. Grivița 53 este mai mult decât un demers cultural.Este un demers civic. Este mai mult decât construcția unui imobil, este construcția unei comunități, construcția unui spirit. Este prima dată când în Romănia un teatru se naște din efortul comunității, cărămidă cu cărămidă, om cu om după modelul "dați un leu pentru Ateneu". În 2017, G53 a început campania de strângere de fonduri. Tot atunci, proiectul a participat la cel mai important concurs de arhitectură sustenabilă din Europa, la Marsilia.Au fost 5085 de proiecte înscrise în competiție. Pentru prima dată Romănia a urcat pe podium și a câștigat unul din cele 7 premii. Arhitectul Grivița 53 - primul teatru construit împreună de la zero este Codrin Trițescu. La 3 zile diferență de acest eveniment extrem de important, inițiatoarea proiectului a aflat că se află într-un diagnostic oncologic. În 2018 proiectul a fost pus pe hold. În 2019 demersul a fost reluat.În 2020 a fost pandemia și un alt an de pauză. În 2021, pe parcursul întregului an, se desfășoară campania "Vindem cărămizi. Construim un teatru" în speranța că la finalul anului se strâng toți banii necesari începerii construcției. Pănă în prezent s-au strâns aproximativ 320.000 Euro, plus materiale de construcție. Bugetul total al proiectului este 2 milioane de Euro. Pentru ca șantierul să înceapă mai avem de vândut 32.000 de cărămizi. 1 cărămidă ctitor = 53 Euro, pe fiecare cărămidă se inscripționează numele celui care o achiziționează și ulterior se trece în foaierul teatrului.Fii ctitor împreună cu noi. Pune cărămida ta! Mai multe informații despre cum puteți deveni susținători ai proiectului, aici: https://www.grivita53.ro