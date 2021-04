"Funky Bird" - concert de jazz, live de la Sala Radio

Evenimentul este conceput în jurul pieselor create de celebrul saxofonist și compozitor de jazz afro-american Charles Parker Jr. (1920 –1955), cunoscut și sub porecla de ”Bird” (”Pasărea”). Veți asculta piese ca Chasing the Bird, Cheryl, My Little Suede Shoes, Now’s the Time sau Yardbird Suite.Conceptul evenimentului îi aparține compozitorului și dirijorului George Natsis, care propune o reinterpretare a muzicii legendarului saxofonist american Charlie Parker, ”părintele” bebop-ului, într-o manieră funk.În primă audiție absolută, piese precum Now’s the Time sau Yardbird Suite vor fi interpretate de octetul instrumental în aranjamentul muzical semnat de George Natsis, folosind elementele ritmico melodice efervescente ale culturii funk din anii ’70 - ’80, totul într-o abordare modernă, contemporană.Pe scena Sălii Radio, într-un concert desfășurat fără public, vor urca George Natsis - conducerea muzicală/pian, Sebastian Burneci - trompetă/flugelhorn, Cătălin Milea - saxofon alto, Florian Radu – trombon, Liviu Negru – chitară, Adrian Flautistu - chitară bas, Laurențiu Zmău – baterie și Adrian Cojocaru – percuție.Evenimentul de la Sala Radio va fi prezentat de Sebastian Burneci.Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor - pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical - în streaming live pe Internet, pe site-urile www.radioromaniacultural.ro și www.romania-muzical.ro, și pe paginile de FACEBOOK Orchestrele și Corurile Radio și Radio România Muzical.