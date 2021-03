Scriitorul Larry McMurtry, premiat cu Oscar pentru scenariul filmului "Brokeback Mountain", a murit la vârsta de 84 de ani

"Larry McMurty ne-a părăsit în noaptea trecută, pe 25 martie, în urma unui stop cardiac", a declarat impresara lui Amanda Lundberg într-un comunicat.Scriitorul american a murit înconjurat de soția sa Norma Faye, fiul său, cântăreţul folk James McMurty, şi nepotul, alături de colaboratoarea sa Diana Ossana și cei trei câini ai familiei. Va fi înmormântat în statul lui natal, Texas.Larry McMurtry a câştigat în 2006 împreună cu Diana Ossana premiul Oscar pentru scenariul filmului "Brockback Mountain", adaptat după o nuvelă scrisă de Annie Proulx, în care scriitorul texan prezenta Vestul american, tema sa de predilecţie, prin prisma unei iubiri între doi cowboy gay.Temă inedită a sedus publicul şi i-a adus filmului "Brokeback Mountain" un imens succes în sălile de proiecţii, dar şi trei premii Oscar - la categoriile "cel mai bun regizor" (Ang Lee), "cel mai bun scenariu adaptat" şi "cea mai bună coloană sonoră" -, alături de nominalizarea la categoria "cel mai bun film".Supranumit "Flaubert al marilor câmpii americane" de unul dintre editorii lui, Larry McMurtry a publicat peste 30 de romane, inclusiv foarte apreciatul "Lonesome Dove", premiat cu Pulitzer în 1986, şi peste 40 de scenarii de film.Romanul său de debut, "Horseman, Pass By", a fost publicat la începuturile anilor 1960 şi a fost adaptat pentru marile ecrane sub titlul "Hud", cu Paul Newman şi Patricia Neal în rolurile principale.Viaţa de cowboy şi America rurală au fost tematicile abordate şi în romanul "The Last Picture Show", pe care Larry McMurtry l-a adaptat în scenariul filmului omonim, regizat de Peter Bogdanovich în 1971 şi care i-a adus celebrului scriitor o altă nominalizare la Oscar.Cinefilii au putut să aprecieze din nou textele sale la scurt timp după aceea, graţie romanului său "Terms of Endearment", adaptat în filmul omonim, în care au jucat Shirley MacLaine, Jack Nicholson şi Debra Winger şi care a câştigat Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj.Pasionat de cărţi, celebrul scriitor american a deschis la sfârşitul anilor 1980 una dintre cele mai mari librării independente din Statele Unite în micul oraş texan Archer City.