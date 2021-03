​VIDEO Ziua Mondială a Teatrului: "Jurnal de România" continuă cu Jurnalul unui teatru care stă să se prăbușească sub indiferența clasei politice

Carmen Lidia Vidu: "Nimeni nu mi-a spus că teatrul poate fi despre mine"







"Jurnal. Bacău" este al cincilea spectacol de teatru din seria de teatru documentar "Jurnal de România" a regizoarei Carmen Lidia Vidu, după "Jurnal de România. Sfântu Gheorghe" (2016), "Jurnal de România. Constanța" (2017), "Jurnal de România. Timișoara" (2018) și "Jurnal de România. 1989" (2020).



Carmen Lidia Vidu a pornit seria "Jurnal de România" după incendiul din clubul Colectiv, mărturisind că după acel moment "s-a întâmplat ceva în structura mea". "Există un filon social în toate spectacolele din lumea asta, dar cred că românul trebuie să vorbească despre problemele de astăzi ale României. Cred că istoria asta cu 'i' mic a ta, a mea, a celor care ne privesc, e aur curat. Cred că aici trebuie lucrat și cred că 'Jurnal de România' asta și-a propus", spune Carmen Lidia Vidu despre seria de teatru documentar pornită acum 5 ani.











După premiera celui mai nou spectacol, "Jurnal. Bacău", Carmen Lidia Vidu spune că "Oamenii nu au exercițiul de a vedea în teatru un instrument cu care să-și cizeleze orașul. Eu am crezut mereu că teatrul este despre ceilalți, despre cei dramatici, despre ruși, despre americani, despre cei valoroși, despre cei spectaculoși, despre cei care știu ei mai bine. Nimeni nu mi-a spus că teatrul poate fi despre mine. Nimeni nu mi-a spus că povestea mea contează, că familia mea contează, că orașul meu e important, că România poate avea o voce culturală."



" 'Jurnal de România' este despre noi, nesemnificativii. Timp de 5 ani, prin 'Jurnal de România' i-am provocat pe actori să vorbească despre comunitatea maghiară, cea germană, despre feminism, despre Revoluție. În 2021 am ajuns la Bacău. De dată asta 'Jurnalul' este al unui teatru care stă să se prăbușească sub indiferența clasei politice. Pentru prima oară un spectacol de teatru devine funcțional într-un proces, într-un moment de recuperare a unei clădiri de patrimoniu. Mai este teatrul unul din stâlpii comunității? Teatrul riscă să devină irelevant pentru comunitate, iar pericolul vanității ne pândește și ne duce la izolare", este mesajul regizoarei, de Ziua Mondială a Teatrului.





Un teatru stă să se prăbușească în indiferența comunității și a autorităților

Dintr-o indiferență de zeci de ani a comunității însăși și a autorităților care au condus-o, Teatrul Municipal Bacovia din Bacău funcționează în prezent într-un imobil în stare avansată de degradare. "Pe 27 martie, de Ziua Mondială a Teatrului, sperăm în curajul asumării împreună a renașterii unui simbol al culturii, spiritualității și stării noastre de sănătate mentală în pandemie", este mesajul Teatrului Municipal Bacovia, de Ziua Mondială a Teatrului.











Pe 27 martie, de la ora 18:00, Teatrul Municipal Bacovia din Bacău avea programat spectacolul "Jurnal.Bacău", un spectacol multimedia, documentar, de Carmen Lidia Vidu, cu Eliza Noemi Judeu, Viorel Baltag, Bianca Babașa și Florina Găzdaru, care nu se poate juca însă din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.



"Jurnalul unui teatru, jurnalul unui oraș. Nu-l vom putea juca. Dar putem să conștientizăm importanța teatrului, a implicării fiecăruia dintre noi în acest proces de recuperare a clădirii. Ne-am fi dorit să fiți alături de noi, în energia și emoțiile generate doar de întâlnirea directă cu teatrul, dar acest lucru nu este posibil", spun reprezentanții teatrului.











Mesaj manifest de Ziua Mondială a Teatrului al Elizei Noemi Judeu, managerul Teatrului Municipal "Bacovia":



" 'Jurnal.Bacău' este manifestul unui Teatru de Provincie. Al Teatrului Municipal Bacovia. Este spectacolul distrugerii unei clădiri de patrimoniu în care ființează de la 1948 Teatrul Municipal Bacovia.



Lăsarea în derizoriu a ideii de Patrimoniu, căderea cărămizilor, degradarea clădirii, toate acestea au dat un imbold puternic ridicării unei trupe mature.



Și peste toate, Pandemia.



Și peste toate, consider că ne-am câștigat dreptul de a spune lucrurilor pe nume. Cred în generația artiștilor acestor timpuri.









'Jurnal.Bacău' este strigătul unor generații de actori (Viorel Baltag, Florina Găzdaru, Eliza Noemi Judeu, Bianca Babașa), al unui regizor dedicat manifestului artisitic (Carmen Lidia Vidu), al unei comunități care-și dorește ca această clădire de patrimoniu (Palatul Mărăști) din centrul Bacăului să fie asumată de toți cei care au pârghiile necesare reconstruirii, refacerii, recreării acestui spațiu de cultură (politicieni, consilieri locali, consilieri județeni, primar, președinte, miniștri, parlamentari, senatori).



Dar dincolo de ei, suntem noi: Breasla. Breasla teatrală. Meseriașii. Și strigătul nostru contează.



Desigur, dacă ne mai recunoaștem ca atare.



Desigur, dacă lecția Pandemiei ne-a comunicat ceva (posibilitatea dispariției noastre).



Desigur, dacă orgoliile pot fi domolite.









Eu cred și sper în unitatea de Breaslă și-mi permit să urez din Violetul Oraș pe care mi l-am asumat:



La Mulți Ani, Teatrule!



Îți doresc să-ți aduci aminte cine ești, cât ești și ce argumente puternice ai!



Nepăsarea nu aparține creatorilor de Teatru.



Vă mulțumesc pentru susținere și implicare,



Eliza Noemi Judeu, managerul Teatrului Municipal Bacovia din Bacău."