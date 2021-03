FOTO Un milionar cripto a plătit 62 de milioane de dolari pentru o operă a unui artist britanic contemporan

The Journey of Humanity de Sacha Jafri

Tabloul iniţial, intitulat „The Journey of Humanity” şi realizat de artistul britanic Sacha Jafri , deţine recordul mondial Guinness la categoria „cea mai mare pictură pe pânză din lume”.Realizată pe o singură pânză uriaşă pe podeaua sălii de bal a hotelului Atlantis din Dubai timp de şapte luni în timpul pandemiei de coronavirus, pânza a fost împărţită în 70 de loturi destinate vânzării.Toate acestea au fost cumpărate de Andre Abdoune, un cetăţean francez care locuieşte în Dubai şi care deţine o afacere cu criptomonede.Obiectivul lui Sacha Jafri era de a obţine 30 de milioane de dolari destinaţi unor acţiuni caritabile după ce va scoate la licitaţie fragmente din pânza cu o suprafaţă de 1.800 de metri pătraţi, însă Abdoune a plasat o ofertă pentru achiziţionarea tabloului integral.Abdoune a spus că plănuieşte o „a doua etapă” pentru acea pictură, în speranţa de a colecta o sumă şi mai mare de bani în scopuri caritabile, însă nu a oferit detalii suplimentare. Pentru moment, intenţionează să lase pictura în Dubai.„Scopul meu a fost mereu acela de a schimba vieţile copiilor de pe glob şi de a încerca reconectarea umanităţii”, a spus Jafri, care a inclus în opera sa picturi realizate de copii din peste 140 de ţări.„Puritatea gândurilor, un atribut doar al copiilor, a dus la realizarea unui lucru într-adevăr puternic”, a spus acesta. Suma va fi donată către UNICEF, UNESCO, Global Gift Foundation şi Dubai Cares. Jafri, care se afla în Emiratele Arabe în momentul instituirii lockdownului, este cel care a creat conceptul tabloului, abordând teme precum conexiune şi izolare.Artistul a folosit 1.065 de pensule şi 6.300 de litri de vopsea. Cea mai scumpă creaţie a unui artist în viaţă vândută la licitaţie este pictura „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)”, realizată în 1972 de David Hockney, adjudecată în 2018 pentru 90,3 milioane de dolari.