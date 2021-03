Despre „O istorie a Bibliei. Povestea celei mai importante cărți a lumii“ de John Barton – eveniment live, online marți, 16 martie, ora 19.30

Marți, 16 martie, ora 19.30 vă invităm la o întâlnire eveniment cu Pr.prof.dr Wilhelm Dancă, profesor al Facultății de Teologie Romano-Catolică, Universitatea Bucuresti, și Marian Voicu, jurnalist premiat și realizator de emisiuni și documentare pentru TVR, despre „O istorie a Bibliei. Povestea celei mai importante cărți a lumii“ scrisă de teologul britanic John Barton. Distinsă cu Duff Cooper Prize 2019 și bestseller Sunday Times, „O istorie a Bibliei“ a apărut recent la Editura Humanitas, în traducerea lui Corneliei Dumitru.

„Volumul acesta deapănă povestea Bibliei, de la începuturile mitice și folclorice îndepărtate până la receptarea și interpretarea de astăzi. Descrie geneza, transmiterea și răspândirea ei și arată cum a fost citită și folosită din Antichitate până în prezent, atât în limbile originale, cât și în traducere… Sper că va risipi imaginea de monolit sacru a Bibliei, închis între două coperte negre de piele. Cartea va recupera imaginea Bibliei ca rezultat al unui proces îndelungat și complicat, ilustrând varietatea extraordinară a interpretărilor de care a avut parte de-a lungul veacurilor. Se va reliefa și dificultatea trecerii de la Biblie la credința religioasă: nici iudaismul, nici creștinismul, cele două religii care își revendică aceste cărți biblice ca fundament, nu pot fi explicate în întregime pornind de la Biblie. De fapt, Biblia conține multe elemente problematice pentru credința iudaică și creștină… În același timp, vreau să arăt că Biblia este un izvor important de intuiție religioasă, cu condiția să fie citită în contextul originar.“ – John Barton





Evenimentul va fi difuzat live pe pagina de Facebook a Editurii Humanitas și pe YouTube. Înregistrarea audio va fi ulterior disponibilă pe Soundcloud.

„John Barton… este înzestrat cu darul explicației limpezi și al analizei contextului cultural, iar cartea se citește pe nerăsuflate…“ — The Times

„Ce este Biblia? Cum a apărut? Cum a fost citită de evrei și de creștini? Cartea lui John Barton ne oferă răspunsurile, condensând munți de informație într-o lucrare foarte accesibilă chiar și pentru cei care nu știu nimic despre toate acestea.“ — BART D. EHRMAN



JOHN BARTON (n. 1948) este un reputat specialist în studiul Bibliei. În anul 1973 a fost hirotonit preot în Biserica Angliei. Între anii 1991 și 2014 a fost Oriel and Laing Professor of the Interpretation of Holy Scripture la Universitatea Oxford. Lucrările și proiectele sale de cercetare au ca temă cărțile profetice ale Vechiului Testament, dezvoltarea canonului biblic, exegeza biblică și teologia Scripturii. După cum observă Bart D. Ehrman, scrierile lui John Barton se remarcă prin „erudiția lipsită de presiunea statutului academic“; deși accesibile, acestea „au multe de spus și pentru cei familiarizați cu studiul Scripturii“. Câteva dintre lucrările mai importante ale lui John Barton sunt: Reading the Old Testament: Method in Biblical Study (1984), What is the Bible? (1991), Isaiah 1–39 (1995), Making the Christian Bible (1997), Understanding Old Testament Ethics (2003), The Nature of Biblical Criticism (2007), The Theology of the Book of Amos (2014).