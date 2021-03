Primăvara muzicală austriacă 2021 - concerte online transmise LIVE de la Iaşi şi Bucureşti

Recitalul se va transmite în direct, online, pe canalele Facebook Filarmonica „George Enescu”, YouTube Filarmonica „George Enescu” precum şi pe paginile Facebook ale Forumului Cultural Austriac şi Radio România Muzical. Accesul este gratuit.

Tumult interpretativ într-o mănuşă de rafinament muzical. Cu o viziune contemporană, originală şi dinamică a lucrărilor clasice pe care le interpretează, Trio Artio este unul dintre cele mai proeminente tinere ansambluri de pe scena muzicală austriacă. Alegerile repertoriale curajoase ale violonistei austriece Judith Fliedl, violoncelistei germane Christine Roider și ale pianistei austriece Johanna Estermann, au fost argumente solide în selectarea Trio Artio în exigentul program de promovare al tinerelor talente muzicale NASOM – New Austrian Sound of Music – al Ministerului austriac al Afacerilor Europene şi Internaționale, pentru perioada 2020/2021.Pentru prima sa întâlnire cu publicul român, Trio Artio este unul dintre invitaţii speciali ai celei de a doua ediţii a Classix Festival de la Iaşi, eveniment muzical care revine un reper în Europa de Est şi pe care Forumul Cultural Austriac Bucureşti este mândru să-l susţină încă de la înfiinţare. Pentru concertul „Trenduri caleidoscopice”, ce se va desfăşura luni, 15 martie, orele 19:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, ansamblul a pregătit lucrări foarte diferite din punct de vedere armonic, dar surprinzător de complementare. Vor fi ascultate: Trio în Si bemol major, op. 11 „Gassenhauer” de Ludwig van Beethoven, „Fragmente I” pentru vioară, violoncel și pian (2019) de Kurt Estermann și Trio nr. 4 în mi minor, op. 90 „Dumky” de Antonín Dvořák.Concertul va fi transmis în direct pe paginile de Facebook ale Classix Festival, Forumului Cultural Austriac şi ale partenerilor evenimentului. Accesul este gratuit.Pianist virtuoz multipremiat, un obişnuit al celor mai importante scene de concert europene, Gottlieb Wallish susţine primul său recital în România, graţie colaborării dintre Filarmonica “George Enescu” din Bucureşti și Forumul Cultural Austriac. Artistul austriac va putea fi ascultat online, în direct de pe scena Sălii mari a Ateneului Român, miercuri 17 martie, la ora 19.00.Programul reflectă preocupările artistice dar şi de cercetare ale lui Gottlieb Wallish, care-şi dezvoltă o carieră didactică la fel de apreciată precum cea solistică: „Fantezia în Re minor, K. 397” de Wolfgang Amadeus Mozart, „In the Mists/Prin neguri (Patru piese pentru pian)” de Leoš Janáček şi „Sonata în La major, D. 959” de Franz Schubert.Trio Artio este un model în ceea ce priveşte afirmarea femeilor în mediul european al muzicii instrumentale clasice, adesea dominat de bărbaţi. În afară de activitatea lor artistică, cele trei muziciene ale ansamblului sunt implicate în diferite acțiuni si evenimente care vizează egalitatea de şanse. În acest an, Trio Artio este imaginea campaniei culturale #womentothetop, promovată de Ministerul austriac al Afacerilor Europene şi Internaţionale cu ocazia Zilei şi Lunii Internaţionale a Drepturilor Femeii.Cu această ocazie, Forumul Cultural Austriac Bucureşti vă oferă un al doilea concert exclusiv al Trio Artio, în data de 27 martie, între orele 18.00 şi 24.00, pe site-ul său internet. Programul cuprinde – „Trio pentru vioară, violoncel și pian op. 17 în sol minor” (3. Andante - più animato) de Clara Schumann; „Trio pentru vioară, violoncel și pian op.66 în Do minor” (1. Allegro energico e con fuoco) de Felix Mendelssohn Bartholdy; „Postscriptum” (2008) de Lera Auerbach.– redifuzarea concertului Haydn-Mozart al Orchestrei de Cameră Radio (10.03.2021)În cadrul parteneriatului lor de tradiţie, Forumul Cultural Austriac susține şi promovează un proiect de anvergură al Orchestrelor şi Corurilor Radio România. În data de 10 martie, Orchestra de Cameră Radio a susţinut un program 100% austriac, sub bagheta dirijorului de origine italiană David Crescenzi (dirijor invitat al Operei din Düsseldorf –Germania – și director artistic al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca), având-o ca solistă pe binecunoscuta soprană româncă Rodica Vică, stabilită la Viena.Concertul s-a deschis cu uvertura operei „Lucio Silla” de Mozart și motetul „Exsultate, Jubilate” pentru soprană și orchestră, ambele de Wolfgang Amadeus Mozart. În partea a doua, a fost interpretată Simfonia nr. 104 – „Londoneza”, ultima simfonie a lui Joseph Haydn, cel care a fost considerat un părinte al acestui gen.Concertul poate fi revăzut pe pagina de Facebook a Forumului Cultural Austriac – https://www.facebook.com/fca.bucuresti/videos/1330713013967785