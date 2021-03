O operă digitală (NFT) a artistului Beeple a fost vândută cu suma record de 69,3 milioane de dolari

Everydays the First 5.000 Days

"Everydays: the First 5.000 Days", un ansamblu de desene și animații realizate zilnic timp de 5.000 de zile consecutiv, îl situează pe Mike Winkelmann, numele real al lui Beeple , în rândul primilor trei cei mai scumpi artiști în timpul vieții.În vârstă de 39 de ani, Mike Winkelmann era cunoscut pentru proiectele sale digitale dar nu vânduse niciodată opere cu numele său înainte de sfârșitul lui octombrie.Vânzarea realizată joi dovedește avansul unei noi tehnologii de autentificare, care folosește "blockchain", similar criptomonedelor, și prezentată drept o soluție-miracol pentru evitarea falsurilor, unul dintre obstacolele majore în dezvoltarea artei digitale.Ea permite, pe lângă comercializare de opere, a aproape tot ce poate fi conceput pe internet, de la albume muzicale la tweet-uri ale personalităților, sub forma "non-fungible token", "NFT".Această denumire obscură, născută în 2017, oferă oricărui obiect virtual o identitate, autenticitate și trasabilitate teoretic incontestabile.De circa șase luni, "NFT" a intrat în vocabularul unui cerc mai larg de internauți iar recordurile se succed într-un ritm dezlănțuit.În februarie, o altă operă a lui Beeple, " Crossroads ", a fost revândută cu 6,6 milioane de dolari (sumă din care artistul a încasat 10%) pe platforma Nifty Gateway, specializată în opere virtuale. O altă animație, pe care acesta a vândut-o la sfârșitul lui octombrie cu suma simbolică de 1 dolar, a fost cumpărată recent cu 150.000 de dolari.Liga profesionistă nord-americană de baschet NBA și-a lansat propria platformă "NFT", Top Shot, care comercializează extrase video de câteva secunde cu faze din joc. În februarie, un clip cu starul Los Angeles Lakers LeBron James a fost vândut cu 208.000 de dolari, un record pentru "moment", numele acestor scurte filmări.