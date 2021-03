Crinul din Pietrari

Deși sunt ardeleancă fudulă, iubesc Oltenia, dar o cunosc superficial și insuficient. Mă atrag istoria ei, bisericile și mănăstirile, peșterile, cheile, oamenii ușor pe grabă dar buni ca pita caldă, mărarul proaspăt, presărat fără nicio măsură în toate mâncărurile. De ani buni trec de cel puțin patru ori pe an prin Pietrari, spre locul în care mă simt cel mai bine din toată țara, aflat lângă Horezu. De data aceasta am trecut cu ochii deschiși. Am oprit, am zăbovit și am plecat mai bogată. Și foarte contrariată.







Biblioteca din livadă

Bibliothèque Nationale de France pe SenaThe British Library pe TamisaBiblioteca Publică Locală Pietrari pe OtăsăuCe au în comun aceste trei biblioteci importante? Faptul că se află pe malul unui râu și că sunt repere culturale internaționale.Meri bătrâni, curățați și îngrijiți, rondouri cu flori, tufe de trandafiri, leagăne, tobogan, bănci, o căsuță cu cărți, camere video. Sub îndrumarea doamnei bibliotecare, în trei zile, patruzeci și șase voluntari din comunitate, au amenajat pe o suprafață de 400 mp, un parc de lectură și joacă. Programul ,,Biblioteca din livadă” este un program de voluntariat dezvoltat începând cu anul 2015 de Biblioteca Pietrari în cadrul proiectului ,,Raftul cu inițiativă – Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci”. Este singurul loc din sat, gândit pentru familii.________Despre Anca Popa: Are experiență în marketing, management ecologic, proiecte culturale și sociale. Acum scrie povești despre oameni.La bază este economist și jurnalist, a lucrat în marketing și PR într-o companie multinațională. A colaborat cu revista Descoperă pe parcursul unei călătorii de șase luni în Asia. Alături de institutul de cercetare FEST Heidelberg a implementat proiecte-pilot de management ecologic, finalizate cu obținerea certificării europene de management de mediu, EMAS, schemă concepută pentru a sprijini organizațiile la îmbunătățirea performanțelor de mediu.