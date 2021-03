VIDEO Un videoclip de 10 secunde despre Trump a fost vândut pentru 6,6 milioane de dolari

Videoclipul realizat de artistul digital Beeple , al cărui nume real este Mike Winkelmann, a fost autentificat prin blockchain, care servește drept semnătură digitală pentru a certifica că este o operă originală.Este un nou tip de activ digital - cunoscut sub numele de token non-fungibl (NFT) - care a explodat în popularitate în timpul pandemiei, în timp ce entuziaștii și investitorii se străduiesc să cheltuiască sume enorme de bani pe articole care există doar online.Tehnologia Blockchain permite ca obiectele să fie autentificate ca fiind unice, spre deosebire de obiectele tradiționale online care pot fi reproduse la nesfârșit.„Non-fungibil” se referă la articole care nu pot fi schimbate, pentru că sunt unice - spre deosebire de activele „fungibile”, cum ar fi dolarii, acțiunile sau aurul.Exemple de NFT-uri variază de la opere de artă digitale până la terenuri în medii virtuale sau utilizarea exclusivă a unui nume de portofel pentru criptomonede, asemănător cu codul pentru numele de domenii din primele zile ale internetului.Videoclipul generat de computer și vândut de Rodriguez-Fraile arată ceea ce pare a fi un uriaș Donald Trump prăbușit, cu corpul acoperit de lozinci, într-un cadru idilic.OpenSea, o piață pentru NFT-uri, a declarat că a înregistrat o creștere a volumului lunar de vânzări până la 86,3 milioane de dolari până în februarie, de la 8 milioane de dolari în ianuarie, citând datele blockchain. Vânzările lunare erau de 1,5 milioane de dolari în urmă cu un an.„Dacă petreceți 10 ore pe zi pe computer sau opt ore pe zi în tărâmul digital, atunci arta în tărâmul digital are sens - pentru că este lumea”, a declarat co-fondatorul OpenSea, Alex Atallah.Investitorii avertizează totuși că, în timp ce NFT-urile atrag sume mari de bani, piața ar putea traversa o bulă a prețurilor. La fel ca multe noi zone de investiții de nișă, există riscul de pierderi majore dacă efervescența se stinge, în timp ce ar putea apărea oportunități de fraude pe o piață în care mulți participanți operează sub pseudonime.Cu toate acestea, casa de licitații Christie's tocmai a lansat prima sa vânzare de artă digitală - un colaj de 5.000 de imagini, de asemenea a lui Beeple - care există doar ca NFT. Ofertele pentru lucrare au atins 3 milioane de dolari, vânzarea urmând să se închidă pe 11 martie. „Suntem într-un teritoriu foarte necunoscut.„În primele 10 minute de licitație am avut mai mult de o sută de oferte de la 21 de ofertanți și am ajuns la un milion de dolari”, a spus Noah Davis, specialist în artele postbelice și contemporane la Christie's.Într-o decizie care ar putea ajuta la popularitatea criptomonedelor, casa de licitații fondată în 1766 va accepta plata atât în ​​criptomoneda ether, cât și în bani tradiționali.