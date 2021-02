Descoperire majoră pentru "Incoerenți", avangardiștii modernității: "Combat de nègres, pendant la nuit", tablou pierdut în urmă cu peste un secol

"Am găsit Gioconda acestei mișcări artistice. A fost pentru prima oară când un artist a expus un astfel de tablou într-o expoziție publică. Ne aflăm cu adevărat la originile modernității", declară curatorul galeriei pariziene Johann Naldi, prezentând opera lui Paul Bilhaud care a prefigurat lucrările lui Malevitch și Yves Klein."Combat de nègres, pendant la nuit" (Lupta negrilor, noaptea), Paul Bilhaud (1854-1933), ulei pe pânză, expoziție a Incoerenților, 1 octombrie 1882, numărul 15, indica un catalog care prezenta lista lucrărilor expuse în locuința ziaristului Jules Lévy, fondatorul "Arts incohérents". Această operă emblematică a dispărut ulterior.În spatele pânzei expuse în prezent în Paris, o etichetă cu numărul 15 atestă că este vorba de tabloul în discuție. "Combat de nègres" a stârnit senzație la acea epocă, mii de persoane venind să-l vadă.Mișcarea "Arts incohérents" a apărut în anii 1880, revoluționară, în contrast cu epoca, plină de umor. "Contra-expozițiile" sale erau în contrast cu saloanele academice ale perioadei.A prefigurat suprarealismul și dadaismul, apărute decenii mai târziu."Incoerenții" cu umorul lor coroziv au avut dreptul la o expoziție în 1992 la Musée d'Orsay în Paris, dar doar cu documente. Miile de opere executate în circa zece ani de artiștii acestei mișcări au dispărut toate.În anii 1930, suprarealiștii - precum André Breton, care vorbea des de ei - nu văzuseră niciodată aceste opere. "Era o fantasmă, o legendă", povestește curatorul.Cele 17 opere au fost descoperite recent în regiunea pariziană, într-un cufăr, la niște persoane care nu aveau nicio idee despre valoarea lor istorică.Pe lângă pătratul negru al lui Bilhaud, o altă operă are o valoare unică: un "ready made" (operă creată pornind de la obiecte cotidiene) al lui Alphonse Allais."Se deschid perspective imense din această descoperire a unui verigi lipsă în istoria modernității. Niciun muzeu din lume nu are asta. Nu mai există nicio mișcare care să fie descoperită", spune expertul.Va fi clasată această colecție în patrimoniul național? Răspunsul va veni în două luni.O prezentare a operelor ar urma să aibă loc spre sfârșitul anului, împreună cu publicarea unei lucrări științifice.Un lot unic va fi pus în vânzare, astfel încât cele 17 opere să rămână împreună.Laurence des Cars, președintele Musée d'Orsay, marele muzeu al artei moderne franceze, s-a deplasat pentru a vedea operele.