Gabriel Bebeșelea și Daniel Ciobanu inaugurează printr-un concert live excepțional noul pian al Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor GABRIEL BEBEŞELEA

„Un concert-eveniment! Sunt multe motive care mă conving că aceasta este evaluarea corectă. Dirijorul nostru principal, Gabriel Bebeșelea, este un remarcabil muzician-intelectual, iar talentatul pianist Daniel Ciobanu este primul nostru solist în rezidență, statut în premieră pentru Filarmonica bucureșteană. Și o rarisimă premieră: după 26 de ani are loc o donație semnificativă, noul pian Steinway, care va fi inaugurat pe 21 ianuarie. Vreau să subliniez noblețea de mare rafinament a donației unei familii de o aristocrată discreție (care a dorit să-și păstreze anonimatul – n.red.), de o mare generozitate si de o devotată dăruire către cultura autentică ziditoare. Vreau să exprim toată prețuirea, recunoștința și afecțiunea nu doar a muzicienilor și a soliștilor - de azi și de mâine, dar și a melomanilor care vor beneficia de gestul regal al familiei donatoare”, a apreciat Andrei Dimitriu, directorul general al Filarmonicii „George Enescu”.„E o orchestră cu care am avut o legătură specială, ne-am bucurat întotdeauna de o alchimie care a fost, bineînţeles, foarte mult susținută şi de energia de sub cupola Ateneului. Sunt sigur că împreună vom realiza lucruri foarte frumoase, atât timp cât reuşim să trecem peste această perioadă în care siguranţa muzicienilor şi siguranţa publicului sunt cel mai important lucru”, a declarat dirijorul Gabriel Bebeșelea.„Ateneul Român deţine această aură colosală care te absoarbe total în profunzime de la primele rezonanţe ale paşilor pe marmura foaierului. Cu Orchestra Filarmonicii George Enescu am avut o primă colaborare deosebită, în 2018, la celebrarea Centenarului Marii Uniri. Sunt încântat că am devenit primul artist în rezidență al acestei Filarmonici. Muzicienii fac muzică de cel mai înalt nivel. Sunt încântat că au o atitudine artistică elegantă şi nobilă, deschizând totodată un mediu receptiv ideilor noi”, a punctat pianistul Daniel Ciobanu. „Cum să surprinzi inefabilul în sunete? Daniel Ciobanu dă un răspuns admirabil, surprinzător de matur şi de profund”, a subliniat muzicologul Mihai Cojocaru.: Joi, 21 ianuarie 2021, ora 19.00, Sala mare a Ateneului românOrchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"Solist DANIEL CIOBANUWolfgang Amadeus Mozart - Concertul nr. 23, în la major, pentru pian şi orchestră, KV488Joseph Haydn - Simfonia nr. 49, în fa minor, Hob.I:49, La PassioneConcertul live din 21 ianuarie 2021 va putea fi ascultat pe canalele online ale Filarmonicii „George Enescu“: site ( https://www.fge.org.ro/ ), pe pagina de Facebook ( https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu/ ) și pe canalul YouTube ( https://bit.ly/2wMctlw ).Concertul este transmis, joi seară, și pe pagina de Facebook a Radio România Muzical ( https://www.facebook.com/Radio-Rom%C3%A2nia-Muzical-227784404990 ).