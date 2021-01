TIC PITIC – ZILELE SMALL SIZE

Parteneriat media

După șase ediții derulate în sala de spectacol, #TICPITIC propune în 2021 un nou format, #online. Adaptat pentru a veni în sprijinul părinților pe durata suspendării activităților culturale din Capitală, programul urmărește să le ofere acestora resursele necesare pentru a aduce teatrul mai aproape de cei mici, chiar din confortul pernuțelor de acasă. Astfel, timp de trei zile pagina de Facebook a Teatrului Ion Creangă se transformă într-o platformă de explorare și joacă teatrală, cu o serie de experiențe educative dedicate copiilor de vârstă mică (sub 3 ani) și de vârstă preșcolară (3-6 ani), dar și cu activități menite să provoace întreaga familie să creeze și să se joace împreună., programul propune un pachet de activități inspirate din universul spectacolului Pernuța somnoroasă, care va putea fi urmărit #online vineri, 29 ianuarie, la ora 17:00, într-o nouă variantă filmată pentru eveniment. Creat de Carmen Palcu și Voicu Hetel, spectacolul aduce în atenția copiilor o poveste simplă, compusă din gesturi, mișcare și imaginație: o pernuță roz și pufoasă devine un prieten numai bun de strâns în brațe, însoțindu-i pe tinerii visători printre nori, peste valuri, sau constelații din voaluri.Pornind de la tematica spectacolului, programul include un atelier de bricolaj sub îndrumarea actriței Nicoleta Rusu, care ne va arăta cât de ușor se poate confecționa o jucărie senzorială (Creează o pernuță senzorială pentru micuțul tău), dar și o sesiune de jocuri motrice și de dezvoltare a vocabularului, susținută de actrițele Andra Mirescu și Andreea Gaica (Printre pernuțe – jocuri de explorare).programul este structurat în jurul unuia dintre cele mai îndrăgite spectacole din repertoriul Teatrului Ion Creangă: Punguța cu doi bani, care va putea fi urmărit în premieră online, sâmbătă, 30 ianuarie, la ora 10:00. Adaptat pentru scenă, dar și pentru noul format (înregistrat special pentru difuzarea online) de regizoarea Gabriela Dumitru, spectacolul reașază în actualitate povestea scrisă acum aproape 150 de ani, păstrând farmecul și umorul desprins din paginile textului original.După vizionarea spectacolului, copiii sunt invitați să continue explorarea #online cu două ateliere inspirate din universul poveștii lui Ion Creangă. Primul dintre acestea, pregătit de actrița Maria Țăran (Joaca de-a teatrul la tine acasă: De-a Punguța cu doi bani), îmbină distracția confecționării personajelor pe linguri de lemn cu joaca mânuirii lor pe o scenă improvizată, care poate fi realizată cu ușurință de acasă. Cel de-al doilea atelier, cu actorii Voicu Hetel și Ciprian Niculae, îi aduce la masa de bricolaj pe protagoniștii spectacolului (boierul avar și cocoșul hoinar), de data aceasta pentru a confecționa nu una, ci două pușculițe cu doi bani (Atelier Pușculița năzdrăvană).► În premieră, cea de-a șaptea ediție a Zilelor Small size la București propune și o componentă internațională. Două activități create de artiști belgieni pot fi urmărite în cadrul programului: Umbra mea (Ma Tache), un spectacol nonverbal pentru preșcolari, susținut de Compania Ô Quel Dommage și Nani-nani (Numi-Numi), un mini-concert pentru bebeluși, produs de Compania Klankennest sau Cuibul cu sunete. Prin formatele propuse (nonverbal/muzical), care transcend barierele culturale, cele două activități pot fi apreciate de micuții spectatori indiferent de limba pe care aceștia o vorbesc sau de locul de unde urmăresc programul.► Programul este completat de o întâlnire pentru părinți, prilejuită de contextul actual (Întâlnire #online: Efectele pandemiei asupra copiilor), care a reașezat sub semnul incertitudinii nu doar sfera vieții profesionale, ci și viața personală a adulților. Iar pentru părinți, cei care au sarcina de a-i educa și ghida pe copii, gestionarea efectelor pandemiei poate fi dificilă. Despre cum putem reuși să navigăm cu bine în această perioadă solicitantă vom afla online, alături de psihologul și psihoterapeutul Lorena Diaconescu și de actrițele Teatrului Ion Creangă, Carmen Palcu și Julieana Drăghici, care vor împărtăși din experiențele lor ca părinți și artiști.PROGRAMExclusiv pe17.00 – Pernuța somnoroasă, spectacol Teatrul Ion Creangă Pentru copii sub 3 ani | Disponibilitate limitată (24h)18.00 – Creează o pernuță senzorială pentru micuțul tău, cu Nicoleta Rusu Atelier de bricolaj pentru mămici și tătici10.00 – Punguța cu doi bani, spectacol Teatrul Ion Creangă Pentru copii între 3-6 ani | Disponibilitate limitată (24h)11.00 – Joaca de-a teatrul la tine acasă: De-a Punguța cu doi bani, cu Maria Țăran Atelier pentru întreaga familie16.00 – Atelier Pușculița năzdrăvană, cu Voicu Hetel și Ciprian Niculae Atelier de bricolaj pentru copii17.00 – Umbra mea, spectacol invitat Compania Ô Quel Dommage, BelgiaPentru copii peste 4 ani | spectacol nonverbal | Disponibilitate limitată (24h)11.00 – Printre pernuțe: jocuri de explorare, cu Andra Mirescu și Andreea Gaica Activitate pentru copii sub 3 ani14.00 – Nani-Nani, mini-concert pentru bebeluși, Compania Klankennest, Belgia Activitate pentru copii sub 3 ani17.00 – Întâlnire #online: Efectele pandemiei asupra copiilorModerator: Lorena Diaconescu – psiholog psihoterapeutInvitați: Carmen Palcu, Julieana Drăghici – actrițe Teatrul Ion CreangăActivitate pentru părinți► Află mai multe pe www.teatrulioncreanga.ro sau FB.com/TeatrulIonCreanga Organizate anual în ultimul weekend din luna ianuarie, Zilele Small size propun o paletă variată de spectacole și activități pentru copii cu vârsta între 6 luni și 6 ani. Conceptul este implementat la nivel mondial de teatre din numeroase țări, printre care Argentina, Australia, Belgia, Brazilia, Camerun, Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Israel, Irlanda, Italia, Lituania, Mexic, Mongolia, Polonia, România, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.Parteneriat media