Top 10 carti in 2021 de la Editura Litera

O nouă serie nordic noir care își ține cititorii cu sufletul la gură, concepută de Hans Rosenfeldt, creatorul serialelor de mare succes The Bridge (cel mai exportat serial TV suedez din toate timpurile) și Marcella (câștigător al Premiului Emmy pentru Netflix). Primul roman, When Crying Wolf, promite să fie un nou pas semnificativ în ficțiunea polițistă scandinavă. “Rosenfeldt are o capacitate unică de a crea personaje principale de care te atașezi imediat și despre care vrei să afli mai multe. Lectura romanului este ca și cum ai dezlipi strat după strat al acțiunii ca să te apropii de nucleu.” Smålandsposten, Suedia.





Cele mai așteptate 10 cărți în 2021 de la Editura LiteraFanii thrillerului absolut - Pacienta tăcută - se pot bucura de un nou bestseller sub semnătura autorului. Alex Michaelides compune o nouă poveste fascinantă de suspans psihologic, care de data aceasta împletește la un loc crima, obsesia și… mitologia greacă. Mariana Andros, terapeut de grup, își concentrează intens atenția asupra grupului The Maidens - după ce unul din membrii lui, prieten al nepoatei sale, este găsit ucis la Cambridge. În curând, Mariana devine convinsă că, în ciuda alibiului său, vinovat de crimă este Edward Fosca, un carismatic profesor de tragedie greacă. Romanul este foarte așteptat și consolidează poziția lui Michaelides ca „jucător major în domeniu” (Publishers Weekly).Colecția Buzz Books continuă să ne atragă cu titluri despre care vorbește toată lumea, iar romanul The Push/Îndoiala este cu siguranță cartea anului din acest punct de vedere - un roman de debut publicat deja în peste 30 de țări. O dramă psihologică intensă, captivantă, despre întemeierea și destrămarea unei familii, văzută prin ochii unei femei pentru care maternitatea nu este deloc ceea ce a nădăjduit ea că va fi, ci doar adeverirea celor mai sumbre temeri ale sale.“O carte poetică, plină de dinamism, care m-a făcut să tresar atât de groază, cât și pentru că m-am regăsit în paginile ei. Am citit romanul dintr-o suflare și nu mi l-am putut scoate din minte zile întregi după aceea. O apariție de neratat.” Lisa Jewell, autoarea bestsellerului O viață regăsităEditura Litera continuă să publice mesaje și povești profund inspiratoare ale femeilor din toată lumea. Sărbătorim astăzi și în România cincizeci de femei puternice care au schimbat lumea și au rămas în istorie prin această carte de biografii superb ilustrate, perfectă pentru toți fanii seriei Povești de seară pentru fete rebele și nu numai. Cu prețul talentului, al unor eforturi extraordinare și, nu rareori, cu prețul unor sacrificii personale majore, fiecare din aceste cincizeci de femei a reușit să transforme pentru totdeauna lumea așa cum o cunoștea la vremea sa. De la astronauți la activiste, muziciene sau matematiciene, aceste femei vor motiva cu siguranță tinerii cititori să se concentreze asupra a ceea ce-și doresc să facă - fiindcă pot face orice!Oded Galor este un renumit economist și profesor născut în Israel, comparat adesea cu gânditori precum Charles Darwin și Albert Einstein pentru ambiția și abordările sale originale în studierea unor întrebări profund relevante pentru lumea actuală. Două dintre acestea sunt analizate și în volumul de față: misterul creșterii accelerate a standardelor de viață în ultimii 200 de ani și misterul accentuării inegalităților dintre țări în această perioadă. Teoriile lui Galor sunt un amestec fascinant de geografie, genetică, tehnologie și cultură, întemeiat empiric și oferind raționamente convingătoare. The Journey of Humanity este lumea explicată într-un mod accesibil de unul dintre gânditorii săi contemporani cei mai de seamă. Publicată recent în Israel, a devenit instantaneu bestseller internațional.Acest roman emoționant celebrează darul extraordinar al vieții chiar și în acele situații când riscăm să ne fie luat, dar și capacitatea infinită de prietenie și iubire de care putem da dovadă atunci când avem cea mai mare nevoie de ea. Este o scriitură elegantă, grațioasă, inteligentă, plină de bunătate și înțelepciune, care spune povestea prieteniei extraordinare dintre Leni, o adolescentă de 17 ani, și Margot, o femeie de 83 de ani. Pe măsură ce legătura lor se adâncește, sub ochii cititorului se deschide o lume a istoriilor de viață, a iubirii și a pierderilor suferite în timpul războiului, a neînțelegerii, dar și a împăcării, a curajului, bunătății și bucuriei. “Este genul de carte pe care o ador.” Joanna CannonO combinație reușită de stiluri marca Ottessa Moshfegh și Shirley Jackson, un amestec de groază, suspans și umor în povestea unei gospodine stilate din Upper East Side a cărei viață este spulberată de cea mai recentă carte a soțului ei. George March își lansează romanul, și cu această ocazie soția lui pătrunde în lumea literară din New York, care pentru ea capătă curând o tentă de paranoia, groază și umor negru. Doamna March se trezește aruncată într-o călătorie îngrozitoare care frizează psihoza și care începe în paginile unei cărți, însă poate continua cu descoperirea unui ucigaș, dar și a unor secrete de mult îngropate din trecutul ei. Un debut uimitor, aflat deja pe lista cărților ce urmează a fi ecranizate, cu celebra actriță Elisabeth Moss în rolul principal.Autoarea bestsellerurilor internaționale Privighetoarea și Un nou început ne propune un roman magistral de dragoste, eroism și speranță, a cărui acțiune se petrece pe fundalul uneia dintre epocile definitorii ale istoriei americane - Marea Depresie. The Four Winds este un portret memorabil al Americii și al visului american, văzut prin ochii unei femei curajoase al cărei sacrificiu va ajunge să definească o generație.Un volum cu un subiect extrem de actual, în care Bill Gates stabilește un plan amplu, practic și accesibil prin care lumea poate ajunge la zero emisii de gaze cu efect de seră, la timp pentru a evita o catastrofă climatică. Gates studiază deja de un deceniu cauzele și efectele schimbărilor climatice. Cu ajutorul unui număr de experți, și-a concentrat atenția asupra a ceea ce trebuie făcut pentru a opri un dezastru ecologic - obiectiv complex, care nu poate fi atins cu ușurință. Și totuși, dacă urmăm planul propus în acest volum, el se dovedește a fi la îndemâna noastră.În acest bestseller internațional, ecranizat de Netflix, autorii ne arată că o abordare minimalistă face posibilă reevaluarea și ameliorarea celor șapte relații esențiale din viața noastră: cu obiectele, cu adevărul, cu sinele, cu banii, cu valorile, cu creativitatea și cu oamenii. Pornind de la experiențele lor proprii și de la ale oamenilor pe care i-au întâlnit de-a lungul călătoriei lor minimaliste, Millburn și Nicodemus creează modelul unei vieți mai pline de sens, de bogăție interioară. Cunoscuți de public sub numele de „Minimaliștii” (The Minimalists), Joshua și Ryan ajută în prezent, prin intermediul cărților, filmele și podcasturilor pe care le girează, peste 20 de milioane de oameni să ducă o viață mai împlinită.