Noutati editoriale Trei: Fascinantele imperii care au modelat istoria lumii

Descrierea unui imperiu presupune și elemente precum spiritul de aventură, dimensiunea administrativă și urmărirea puterii - inițial sub forma unui război. Într-adevăr, războiul și supunerea ulterioară a altor popoare par să constituie impulsul formativ în urma căruia imperiile încep să se dezvolte. Adesea - dar nu întotdeauna - vin şi aspectele „civilizatorii“. Nu pare un simplu accident faptul că civilizația (în forma ei occidentală) s-a extins de-a lungul și de-a latul pământului mai rapid pe parcursul secolului care a cunoscut două războaie mondiale, urmate de amenințarea unei a treia conflagrații similare.În ultimele decenii ale secolului XX și în primele două decenii ale secolului XXI, lumea nu a mai fost martora unor războaie de proporțiile celor precedente, în vreme ce progresul, și în special revoluția IT (cu tot ce presupune ea), a transformat lumea, făcând-o aproape de nerecunoscut. Cum prezentul este modelat de trecut, putem parcurge istoria lumii și din perspectiva a zece imperii istorice.De la Imperiul Akkadian la America vremurilor moderne, Mărire și decădere cartografiază istoria lumii prin zece imperii majore. Îmbinând o perspectivă amplă cu o concizie remarcabilă, Paul Strathern stabilește conexiuni pe durata a cinci milenii și aruncă o lumină revelatoare asupra acestor mari civilizații – de la Imperiul Mongol și dinastia Yuan până la azteci și otomani, prezentând inclusiv imperii mai recente: cel Britanic, Ruso-Sovietic și American. Sintetizând 5000 de ani de istorie universală în zece capitole succinte, Mărire și decădere oferă o lectură incitantă și instructivă oricărui pasionat de istoria lumii.Mărire și decădere se deschide cu o incursiune în Imperiul Akkadian, care a dominat o mare parte din vechea Mesopotamie, ca apoi să prezinte vastul Imperiu Roman, în căutarea rădăcinilor noastre occidentale și răsăritene. În continuare, autorul se îndreaptă spre Califatele Abbasid și Umayyid, unde s-au dezvoltat multe elemente care au contribuit la cultura clasică occidentală. Mai apoi, pe măsură ce ieșea dintr-o perioadă de stagnare culturală, Europa s-a văzut confruntată cu iureșul unor invazii dinspre răsărit, moment în care facem cunoștință cu împărații Imperiului Mongol... Vedem astfel cum ambiția de măreție imperială – de la împărații romani la Hitler – este înrădăcinată în visuri utopice și de nemurire. Fiecare imperiu conține semințele propriei sale distrugeri: prin urmare, ce este de fapt progresul social? Cine beneficiază de pe urma lui și cine are de suferit?Paul Strathern este autorul a numeroase lucrări de știință, istorie, filosofie și literatură, inclusiv al colecțiilor Philosophers in 90 Minutes și The Big Idea: Scientists Who Changed the World. Romanul său A Season in Abyssinia a fost distins cu premiul Somerset Maugham, iar lucrarea Medici: Godfathers of the Renaissance a devenit bestseller The Sunday Times. În cariera sa, Strathern a predat filosofie și matematică la Kingston University.