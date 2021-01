Primul documentar observațional din România, „La drum”, de Dumitru Budrala, relansat online de Ziua Culturii Naționale

Puteți vedea filmul online începând de joi, 14 ianuarie, de la ora 18:00, pe site-ul https://www.astrafilm.ro/la-drum/ și pe pagina de Facebook Astra Film Festival.

„Cu ajutorul unei camere observaționale, regizorul se așază în ascultare. Încearcă cu tandrețe să găsească poziția justă pentru a surprinde candoarea, dar și brutalitatea din viața ciobanilor. Filmul are un aspect de brut, care întărește efectul de real. Oferă astfel publicului sentimentul că pătrunde în intimitatea personajelor”, potrivit unui comunicat de presă al PiArt Vision.„Acest Drum al oilor este oarecum asemănător cu Drumul mătăsii sau cu Drumul sării. Este romantic, periculos și foarte real. Și este parcurs încă în zilele noastre. Filmul La drum arată viața neștiută a ciobanilor transhumanți, care merg cu turmele zeci de kilometri în fiecare zi pe orice vreme, dorm sub cerul liber și înfruntă vremea, animalele sălbatice și autorități haine”, spune, care mărturisește că transhumanța este un subiect care îl preocupă încă din copilărie.„Dragostea cu care Dumitru Budrala îi filmează pe acești păstori nu este în niciun fel contrafăcută. Filmul întărește sentimentul că ești acolo, alături de ei. Este ceva înduioșător, care pe mine m-a emoționat foarte tare. Mi-ar plăcea ca oamenii să vorbească despre acest film, să-i acorde atenția pe care o merită”, declarăLa rândul lui, scriitorul Radu Vancu arată care sunt cele trei rațiuni pentru care consideră că filmul La drum este foarte important: o rațiune etnografic-istorică, una mitologică și o rațiune a recuperării realității.„Pe de o parte, filmul reconstituie un microcosmos social al păstorilor, al transhumanței, al pendulării între munte și pășunile cu iarbă. Pe de altă parte, documentează unul din miturile fondatoare ale culturii noastre și poate fi considerat o variantă a mitului Mioriței sau a Baltagului, pe care o transformă documentar. Avem Miorița făcută documentar sub ochii tăi, o operă de cinema real. În același timp, filmul La drum arată că există buzunare de realitate care rezistă prin forța lor mitică la virtualizarea lumii și sunt mai rezistente și mai puternice decât epoca istorică e ecranului global pe care o traversăm”, spuneO mie de oi, cinci măgari, șapte câini și patru ciobani angajați. Este „moștenirea” pe care o primește, fără să vrea, fiul unui cioban jefuit și ucis într-o pădure de lângă Lipova, județul Arad, la sute de kilometri de casă. După șapte zile de căutări, fiul său cel mic îi găsește trupul și decidă să ducă povestea mai departe, să continue lungul șir al generațiilor de păstori. Mai mult decât reconstituirea unei crime, filmul prezintă viața ciobanilor transhumanți din sudul Transilvaniei. În cele șapte luni de drum, ciobanii se confruntă zi de zi cu întâmplări neașteptate și trebuie să parcurgă câte 25-50 km zilnic, să doarmă sub cerul liber și să înfrunte vremea și răutatea oamenilor.În debutul filmului, un bărbat în vârstă de 89 de ani, fost păstor, povestește că a trăit alături de oi de când s-a născut și că mai mult de jumătate din viață a fost plecat de acasă. Numeroase elemente din povestea lui se regăsesc în ceea ce au trăit la rândul lor, de-a lungul timpului, generații și generații de păstori de pe teritoriul României, ceea ce face ca povestea să fie definitorie pentru ceva ce face parte din însăși esența culturală a românilor, din tradițiile intrinseci ale patrimoniului cultural intangibil.Filmul „La drum”, realizat de regizorul Dumitru Budrala în anul 1998, are 43 de minute și a fost lansat inițial la Cinema du Reel din Paris. A avut un traseu festivalier internațional de succes, fiind premiat la Festivalul Da KINO, 1999, București - Marele Premiu, Măslina de Argint- Festivalul Internațional Kalamata, Grecia, 2000, Marele Premiu „Angel from Prohor” Belgrad Film Festival- 1998, Marele Premiu - FILM.DOC, Sfântu Gheorghe, România, 2004.