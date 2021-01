Scriitorul Iv cel Naiv trece de la poezie la roman

Nu există bucurie mai mare decât aceea de a lucra alături de acest autor minunat care a decis să se alăture echipei noastre editoriale. Inspirată și inedită, proza lui Iv cel Naiv cucerește inima cititorului, smulgându-l din rutină, ajutându-l să scoată la lumină o voce interioară pe care uitase că o are și aducându-i un zâmbet larg pe față. Dacă lectura ne ajută să descoperim un al șaselea simț prin care putem înțelege mai bine lumea - iar eu sunt convinsă că acesta este rostul cărților - atunci scriitura lui Iv cel Naiv reușește din plin să facă acest lucru. Veselă, sprințară și irezistibilă, ea va cuceri inimile cititorilor români, ținându-i cu sufletul la gură și oferindu-le o plăcere pe care nici măcar grijile pandemiei nu o pot diminua. (Magdalena Mărculescu, Director Editorial Grupul Editorial TREI)Prins între meseria de tată și cea de copywriter, undeva printre călătoriile pe cele cinci continente și gătitul cu zeci de condimente, am realizat, la un moment dat ca ceea ce vreau sa fac în viața asta e să scriu. Să scriu cărți și să pot trăi din asta. Un vis frumos pentru orice scriitor contemporan român. Un vis pe care, oricât de bine aș scrie, nu aș putea niciodată să mi-l împlinesc singur. Pentru a reuși să trăiești din scris nu a fost niciodată și nu e nici acum, suficient să scrii. Așa că am decis să caut un partener în acest drum al deveniri mele ca scriitor. Am ales Editura TREI și sper ca împreună să reușim să facem din unu și unu trei, așa cum cred că e bine să se întâmple în orice parteneriat. (Iv cel Naiv)