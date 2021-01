Primele noutati editoriale din acest an la Editura Lifestyle Publishing

Traducere de Otilia TudorCartea scrisă de The Try Guys este un ghid inspirațional de autoperfecționare care ne învață că drumul spre succes e presărat cu ocoluri umilitoare, greșeli stânjenitoare și eșecuri neașteptate. Nu este despre succes și în niciun caz despre perfecțiune. Este despre viață, despre depășirea limitelor, despre provocarea de a ajunge pe niște culmi pe care le credeai imposibil de atins.Pentru a fi noi înșine, avem nevoie să ne simțim confortabil cu nesiguranțele noastre. În E OK s-o dai în bară, The Try Guys — Keith, Ned, Zach și Eugene — au creat o adevărată filosofie a încercării, potrivit căreia, pentru a deveni cele mai bune versiuni ale noastre, avem nevoie să ne acceptăm fără rezerve frica, ignoranța și stânjeneala, în efortul de a înțelege că suntem cu toții paralizați de teama de a nu greși. Povestea lor este despre patru puști timizi și tocilari, care au răzbit în fața provocărilor vieții, abordându-le direct și apelând la niște soluții, în mod paradoxal, sortite eșecului.Dar The Try Guys nu se mulțumesc doar să ne dea sfaturi, ci le și pun în practică. Pentru a demonstra formula lor unică de autoperfecționare, fiecare se confruntă cu cele mai profunde temeri ale sale. Împărtășindu-ți experiențele lor revelatoare și adesea amuzante, The Try Guys te vor ajuta să scapi de îndoieli și să devii cea mai bună, mai curajoasă și mai cool versiune a ta!Traducere de Otilia TudorO carte despre surprinzătoarea călătorie de 1 000 de zile a lui Nuseir Yassin, având la bază seria video Nas Daily, cu peste 13 milioane de fani pe Facebook.În 2016, Nas a pornit într-o călătorie de 1 000 de zile prin lume. Dar nu s-a îndreptat către obișnuitele atracții turistice, pentru că a vrut să cunoască oameni reali și să vadă locurile pe care le numesc ei „acasă“ — de la sate din Africa și mahalale din India până la zgârie-norii din Singapore și deșerturile Australiei. În fiecare zi a călătoriei, Nas a încărcat pe Facebook câte un clip de 60 de secunde, ilustrând lucrurile uimitoare, cumplite, însuflețitoare sau de-a dreptul surprinzătoare care se petrec în lume.În jurul lumii în 60 de secunde este uneori un portret izbitor al celor mai neumblate locuri din lume, alteori o explorare emoționantă a inimii omenești, sub forma unei colecții de povești optimiste și fotografii uluitoare.“Indiferent unde am fost — de la plajele însorite ale insulelor Maldive, la pădurile scăldate în lumina Lunii din Papua, Noua Guinee —, întotdeauna am plecat cu câte o lecţie învăţată, cu ceva nou, pe care le‑am pus cu grijă în rucsac. Poate că au trecut 15 ani peste băiatul ăla timid care naviga pe internet în dormitorul său din Israel, dar încă vreau să învăţ câte ceva nou în fiecare zi. Nas Daily mi‑a oferit această oportunitate și sunt onorat să vă împărtășesc ce am aflat în toată această călătorie”, scrie Nuseir „Nas“ Yassin în primele pagini ale cărții sale.